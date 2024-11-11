В Псковском районе установили шесть новых туристических знаков

В Псковском районе появились шесть новых туристических знаков на автомобильных дорогах. Об этом сообщила глава района Наталья Федорова на личной странице в соцсети «ВКонтакте».
Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»
Знаки выполнены в международном формате: на коричневом фоне изображены пиктограммы объектов, а названия написаны на русском и английском языках.
Знаки установлены на следующих маршрутах:
- Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп: «Церковь Апостола Матфея на погосте Нёготь, Писковичи».
- Неелово – Кудина Гора – Печоры: «Усадебный парк второй половины XIX века, Щиглицы», «Церковь Николая Чудотворца, Устье».
- Подборовье – Лопатово – Боровичи: «Культурно-исторический центр, Карамышево».
- Псков – Большая Дуга – Стороп: «Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий мужской монастырь, Крепецкое-1».
- От автодороги Соловьи – Туховик до деревни Пятоново (Атаки – Волженец): «Родник «Ольгин ключ», Святой источник, Волженец».