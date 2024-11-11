Туризм

В Псковском районе установили шесть новых туристических знаков

В Псковском районе появились шесть новых туристических знаков на автомобильных дорогах. Об этом сообщила глава района Наталья Федорова на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Знаки выполнены в международном формате: на коричневом фоне изображены пиктограммы объектов, а названия написаны на русском и английском языках.

Знаки установлены на следующих маршрутах: