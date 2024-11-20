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Туризм

Что привезти из Пскова? — ТОП-5 местных сувениров

22.11.2024 14:18|ПсковКомментариев: 0

Из путешествий мы привозим не только впечатления, но и сувениры. И всегда хочется приобрести не просто какие-то мелочи, наштампованные в Китае для разных стран и городов, а что-то связанное с местом пребывания: из Парижа - парфюм, с Острова Свободы - кубинский ром, из Калининграда - янтарь. А что увозят с собой туристы, посещающие Псков?

Псковская Лента Новостей решила выяснить, что популярно у гостей города, и вместе с участниками нашего ВК-сообщества составить ТОП-5 псковских сувениров.

 

Без псковской водки

«Категории туристических сувениров можно разделить на две. Первая - туристический сувенирный «мусор»: магнитики, ложечки, тарелочки, шарфики. Такое чаще всего покупают школьники и, возможно, коллекционеры. Как правило, это сувениры крайне недорогие и, к сожалению, не самого высокого качества», - говорит председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова.

Вторая категория - это аутентичная псковская продукция, изготовленная местными мастерами. «С одной стороны, это визуализация пребывания в Пскове, а с другой стороны, это работы локальных мастеров, которые тоже отражают свой регион и его народно-художественные промыслы. Такой продукции у нас много», - отмечает наша собеседница.

Но есть и третья группа сувениров - гастрономическая. «Есть еще одна категория туристов, которая не хочет «пылесборников» в своих квартирах. Ее предпочтением оказывается гастрономическая продукция. В этом плане спросом пользуется наша натуральная экологически чистая продукция, которая изготавливается фермерами: всевозможные сыры, колбасы, пряники. Тем более, у нас есть классные работы наших мастеров: Татьяны Мусатовой, Ольги Волконской, интересные сыры греческой сыроварни. В качестве такого сувенира могут выступать и товары промышленного производства: печенье «Любятово», «соловьевская» продукция», - говорит Светлана Баранова.

При этом, по словам эксперта, из раздела гастрономического сувенира туристы всегда хотят приобрести «кондитерку» и алкоголь: «К сожалению, по обеим этим позициям мы очень сильно проседаем. Кондитерские изделия ограничиваются продукцией нашего псковского хлебокомбината, где есть печенье в симпатичной упаковке. Что касается алкоголя, мы можем предложить только продукцию наших пивоварен. А туристов интересует более крепкий алкоголь. Такого производства в регионе на сегодняшний день нет».

Снетки и барсики

Всем известно, что главный гастрономический бренд Пскова - снеток. И несколько лет назад эту сушеную чудо-рыбку часто продавали в сувенирных лавках, но в последнее время от этой идеи отказались. «Снеток очень пахучий», - пояснили в «Центр туризма и творческих индустрий Пскова» нежелание выставлять на прилавок местный деликатес.

Вариант без запаха - очень симпатичный, но правда совсем несъедобный - придумало местное швейное предприятие. В фирменных магазинах известного на всю Россию псковского бренда WoolHouse в прошлом году появились мягкие игрушки «Снеток». Милый псковский сувенир пришелся по вкусу не только туристам, но и самим псковичам. С игрушкой ходило полгорода, причем, не только дети.

«Псковский снеток - в постоянном ассортименте. Сувениры разработаны специально для туристов. Мы псковский бренд и поддерживаем нашим производством развитие туризма, делаем продукцию из натуральной шерсти с символикой Пскова», - отмечает директор компании «Кампотекс» Вера Григорьева.

Шерстяного снетка в этом году стал немножко оттеснять другой символ Пскова - барсик. О бронзовых фигурках котиков, расставленных по всему городу, уже знают все. Поэтому вполне логично появление сувениров с изображением барсика.

Фото ВК-сообщества Центра туризма и творческих индустрий Пскова

Например, в одной из кофеен в центре города можно найти целую серию открыток с этим зверьком на фоне псковских пейзажей. А в «Центре туризма и творческих индустрий Пскова» появились маленькие копии скульптур в виде металлических брелков. По словам сотрудницы центра, котики пользуются бешеной популярностью.

Также, по ее словам, туристы часто покупают керамические магниты и книги о Пскове. Особой любовью пользуются «Псковские народные сказки» и «Легенды псковского края».

Из гастрономических сувениров здесь можно приобрести Иван-чай и псковские цукаты.

Еще один интересный сувенир, который можно купить только в «Центре туризма и творческих индустрий Пскова», - магниты в виде псковских дизайнерских люков: «Они продаются только у нас. Тоже интересны покупателям. Но барсиков, понятное дело, лучше берут. Этот сувенир более практичный. Брелок вы повесили на ключ - это и подарок, и напоминание о Пскове. Магниты отходят на второй план по популярности».

Картина на платке

Можно найти в Пскове и оригинальные музейные сувениры. Например, такая продукция создаётся в Псковском музее-заповеднике - линейки сувениров по мотивам полотен Картинной галереи и творчества Юрия Спегальского. В сувенирных лавках музея есть картхолдеры, обложки для паспорта с изображением знакомых псковичам картин и шейные платки, блокноты, брелоки, кошельки, открытки с чудо-зверями и чудо-птицами в стилистике древней русской традиции.

Фото Псковского музея-заповедника

«Обе линейки расширяем. Вскоре появятся новые шейные платки по мотивам опочивальной завесы из музея Спегальского и новые платки по полотнам Псковской картинной галереи. К новому году ожидаем поступление восхитительных керамических подсвечников ручной работы в виде Анастасиевской часовни и одной из башен Псковского Кремля», - рассказала начальник службы музейных проектов и культурно-просветительских мероприятий Псковского музея-заповедника Дарья Елгина.

Также музей приступает к работе над новыми шопперами. «В том числе, будут шопперы музея истории города Печоры - по мотивам сето», - отметила сотрудник.

По ее словам, фаворитами среди музейных сувениров можно назвать женские шейные платки. «Их раскупают практически молниеносно. Потому как они имеют уникальный орнамент, хорошую цветовую гамму и приятный к телу состав ткани», - отметила Дарья Елгина. Также гости музея очень часто берут магниты. «Особенно хорошо и активно их раскупают посетители Кремля», - заметила она.

А что же рассказывают сами туристы? Какие сувениры они привозят домой из поездки в Псков? Автор путеводителя по Пскову в рисунках, московский художник-иллюстратор Варвара Леднева, которая много путешествует по России и не раз бывала в Псковской области, рассказала, что уже традиционно увозит отсюда «столбушинские» сбитни, мармелад, чайные сборы и классные керамические чашки. «Мне нравится посуда местного производства от завода «Псковский гончар». А в прошлый раз мы привозили домой и друзьям разные сыры. В Псковской области много крутых фермерских сыроварен и можно найти очень оригинальные варианты», - сказала путешественница.

Главный сувенир

А что бы посоветовали туристам увезти с собой на память о Пскове наши читатели? Мы провели опрос в нашем ВК-сообществе и по его итогам составили ТОП-5 псковских сувениров.

Самый главный псковский сувенир, по версии наших подписчиков, - это авторская керамика. За этот вариант проголосовало 40,6% участников опроса.

Это, действительно, сувенир, который будет напоминать о Пскове. Псковская керамика есть нескольких видов. Самой необычной является керамическая посуда из черной глины, обожженная по специальной технологии на молоке. Более привычными и уютными выглядят изделия завода «Псковский гончар». А керамика Юрия Пересады - это просто произведение искусства!

Второе место в нашем рейтинге занимает сбитень «Столбушинский продукт». Эту продукцию рекомендуют туристам 36,4% наших подписчиков.

Для приготовления столбушинского сбитня используют мед, пряности, лекарственные травы. В этом безалкогольном напитке нет консервантов. Сбитень отлично сочетается с другими продуктами питания. Его можно добавлять в соусы, запеканки, каши, блинчики, булочки, спиртное.

Третье место - у открыток с видами Пскова. Этот вариант выбрали 28,1% респондентов.

Это недорогой и хороший вариант порадовать себя в путешествии по Пскову или своих родных и близких - отправив из поездки такую открытку!

Четвертое место досталось модному тренду - котикам-барсикам (25% голосов). И пятое место - кованым изделиям от «Кузнечного двора» (19,7% голосов).

Рейтинг ни в коей мере не претендует на объективность. Но, возможно, рекомендации наших подписчиков помогут в выборе сувениров на память о Пскове.

Светлана Синцова

Теги: #туризм #сувениры
Источник: Псковская Лента Новостей
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