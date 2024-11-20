Туризм

Турпоток в Псковскую область превысил 1,2 млн человек

1 млн 258 тысяч человек составил турпоток в Псковскую область в текущем году. Об этом 22 ноября сообщила председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова на деловой сессии, посвященной развитию промышленного туризма на территории региона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В этом году турпоток оставляет порядка миллиона двухсот пятидесяти восьми тысяч человек. Данная цифра свидетельствует о том, что туристический продукт Псковской области вызывает высокий интерес», - сказала Марина Егорова.

В целом за последние пять лет туристический поток в Псковскую область увеличился на 18%. «В прошлом году мы отметили пик показателя туристического потока - это более полумиллиона человек», - подчеркнула председатель комитета.

Также Марина Егорова отметила, что число экскурсантов, посетивших регион, несколько выше и насчитывает порядка двух миллионов человек.

Для развития промышленного туризма региону нужно развивать комплексный подход, подчеркнула председатель профильного комитета.

В рамках мероприятия планируется подписание соглашений по развитию промышленного туризма на территории Псковской области между комитетом по туризму Псковской области и представителями промышленных предприятий.