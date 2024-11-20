Туризм

Туристический налог введут в Санкт-Петербурге с 1 января 2025 года

Туристический налог будет введен в Санкт-Петербурге вместо курортного сбора с 1 января 2025 года, соответствующий закон приняло Законодательное собрание города на пленарном заседании.

В отличие от курортного сбора, который в настоящее время взимается с гостей города, туристический налог будет распространяться на организации и предпринимателей, предоставляющих услуги по размещению туристов.

Размер выплат планируется привязать к стоимости проживания, но суточная ставка не может быть ниже 100 рублей, установленных на федеральном уровне.

«Ставки туристического налога в Санкт-Петербурге будут дифференцированы с учетом сезонности и составят: в 2025 году - 1 процент; в 2026 году: 1 процент (с 1 января по 31 марта и с 1 октября по 31 декабря) и 2 процента (с 1 апреля по 30 сентября); в 2027 году: 1,5 процента (с 1 января по 31 марта и с 1 октября по 31 декабря) и 3 процента (с 1 апреля по 30 сентября)», - пояснил ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников в своем Telegram-канале.

Документом также предусмотрено расширение перечня льготников, оказание услуг для которых не будет облагаться турналогом, пишет ТАСС.

По оценкам властей, доходы бюджета Санкт-Петербурга от уплаты туристического налога в 2025 году оцениваются в сумму порядка 1 млрд рублей.

Как ранее напомнила, выступая в городском парламенте, председатель комитета финансов Санкт-Петербурга Светлана Енилина, действующий сейчас курортный сбор предполагает целевое использование доходов от него - на развитие туристической инфраструктуры. Объекты, на которые в этом году направляются средства, ранее определил общественный совет с участием представителей операторов курортного сбора, общественных и экспертных организаций. Глава комитета пояснила, что администратором туристического налога будет Федеральная налоговая служба. «Целевой характер эти доходы не имеют, но при этом комиссия, созданная при комитете по туризму, также планирует работать и координировать действия всех ответственных лиц по возможному обновлению, ремонту, реконструкции объектов туристической направленности», - сказала она.

12 июля президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 года туристического налога путем преобразования курортного сбора. Туристический налог будет местным налогом, муниципалитеты будут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок. Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц. Налог не коснется некоторых категорий граждан, в том числе участников специальной военной операции.