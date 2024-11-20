Туризм

Фестиваль Псковской турфирмы «Плов – это вам не рисовая каша» номинирован на премию Russian Event Awards

Форум «Россия событийная», который проходит в рамках финала XIII Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, стартовал в Нижнем Новгороде сегодня, 27 ноября. Проект псковской туристической фирмы «София» «Плов – это вам не рисовая каша» является номинантом премии. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте туристической фирмы «София».

Фото здесь и далее: Туристическая фирма «София»/ сообщество ВКонтакте

Руководитель турфирмы «София», президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Гелена Самохвалова является участником форума и премии. Она представляет фестиваль «Плов – это вам не рисовая каша» – совместный межнациональный проект турфирмы «София» с с дагестанскими партнерами - туроператором «ТУКИ-ТУР», руководителем которого является Абдурахман Баталов.

Впервые на Псковской земле фестиваль межнациональной культуры прошел в 2023 году. Его идея была наработана, и реализовывалась Абдурахманом Баталовым с 2017 года в Республике Дагестан. Затем, в партнерстве с Геленой Самохваловой, замысел получил развитие и был адаптирован и успешно реализован в Островском районе.

Сегодня участники форума посетили интересные площадки, на которых спикеры поделились практическими советами и наработками. Впереди ещё два дня форума и церемония награждения победителей.

Напомним, форум «Россия событийная» – это основная отечественная коммуникационная площадка для организаторов туристических событий и туроператоров, специализирующихся на создании туров на события.