Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Готовим сами: семейные завтраки
«Гельдт»: гостевые комнаты
Господин Рейтингомер
«Легкая кухня»: творожная запеканка
От стекляшки до «чебурашки»
Шел в Европу попал в ЦВСИГ
Кружки и секции для детей
Денис Иванов о фермерских рынках
любить людей БЫТЬ ДОБРУ
«Истфакт» Ленин в Пскове
Потягнем за Отечество!
Третий этап Муниципальная реформа
Что привезти из Пскова?
 
 
 
ещё Туризм 20.11.2024 16:370 Туристический налог введут в Алольской волости Пустошкинского района 27.11.2024 22:130 Фестиваль Псковской турфирмы «Плов – это вам не рисовая каша» номинирован на премию Russian Event Awards 27.11.2024 17:140 Проект «Карта туриста» запустили в Псковской области 27.11.2024 13:570 Туристический налог введут в Санкт-Петербурге с 1 января 2025 года 26.11.2024 18:040 Въездные стелы Пскова и Печор претендуют на звание лучших в стране 26.11.2024 15:380 Псковские Барсики оказались в числе лучших туристических магнитов России
 
 
 
Самое популярное 21.11.2024 12:445 Казнить нельзя помиловать: в России снова заработал YouTube? 20.11.2024 17:502 Громкий хлопок обеспокоил псковичей 20.11.2024 23:562 В детских сосисках «Великолукского мясокомбината» обнаружили мясной клей 25.11.2024 11:173 Псковское УФНС просит признать ГК «Кабош» банкротом 26.11.2024 09:415 Шлюхам дороже, или Почём проезд на красный
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

Фестиваль Псковской турфирмы «Плов – это вам не рисовая каша» номинирован на премию Russian Event Awards

27.11.2024 22:13|ПсковКомментариев: 0

Форум «Россия событийная», который проходит в рамках финала XIII Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, стартовал в Нижнем Новгороде сегодня, 27 ноября. Проект псковской туристической фирмы «София» «Плов – это вам не рисовая каша» является номинантом премии. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте туристической фирмы «София».

Фото здесь и далее: Туристическая фирма «София»/ сообщество ВКонтакте

Руководитель турфирмы «София», президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Гелена Самохвалова является участником форума и премии. Она представляет фестиваль «Плов – это вам не рисовая каша» – совместный межнациональный проект турфирмы «София» с с дагестанскими партнерами - туроператором «ТУКИ-ТУР», руководителем которого является Абдурахман Баталов.

Впервые на Псковской земле фестиваль межнациональной культуры прошел в 2023 году. Его идея была наработана, и реализовывалась Абдурахманом Баталовым с 2017 года в Республике Дагестан. Затем, в партнерстве с Геленой Самохваловой, замысел получил развитие и был адаптирован и успешно реализован в Островском районе.

Сегодня участники форума посетили интересные площадки, на которых спикеры поделились практическими советами и наработками. Впереди ещё два дня форума и церемония награждения победителей.

Напомним, форум «Россия событийная» – это основная отечественная коммуникационная площадка для организаторов туристических событий и туроператоров, специализирующихся на создании туров на события.

Теги: #регион60 #туризм #премия #всероссийский форум
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Опасаетесь ли вы Третьей мировой войны?
В опросе приняло участие 150 человек
27.11.2024, 22:130 Фестиваль Псковской турфирмы «Плов – это вам не рисовая каша» номинирован на премию Russian Event Awards 27.11.2024, 22:000 Как стресс влияет на артериальное давление, рассказал врач 27.11.2024, 21:540 Появилось видео с места пожара в Островском районе, в котором погибли два мальчика 27.11.2024, 21:400 Сотрудникам псковского СИЗО напомнили правила безопасности дорожного движения зимой
27.11.2024, 21:300 Двое несовершеннолетних погибли во время пожара в Островском районе 27.11.2024, 21:200 Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» 28 ноября 27.11.2024, 21:110 Пскович перевёл мошеннику почти два миллиона рублей 27.11.2024, 21:000 Ремонт водонапорной башни завершил ТОС в опочецкой деревне Глубокое
27.11.2024, 20:560 Команда школьников представила Псков на «Математической регате» в Москве 27.11.2024, 20:400 В Псковской области выявили более двух тысяч зараженных пионов 27.11.2024, 20:400 Лизинговую компанию «Простые решения» в Псковской области отказались признавать недобросовестной  27.11.2024, 20:371 Средний размер зарплаты в Псковской области составит 42,5 тысячи рублей в 2025 году
27.11.2024, 20:201 Сергей Вострецов: Киноиндустрия в России находится на подъёме 27.11.2024, 20:000 Житель Псковского района отправится на исправительные работы за кражу 55 тысяч рублей 27.11.2024, 19:580 Пскович сломал два ребра своей сожительнице ударами ног 27.11.2024, 19:400 Концерт органной музыки «Два мастера. Бах и Букстехуде» дадут в Пскове
27.11.2024, 19:350 В Псковском филиале университета ФСИН России обсудили проблемы пробации на территории области 27.11.2024, 19:230 Самые красивые псковички поделились впечатлениями о конкурсе «Мисс и Миссис Псков 2024» в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО 27.11.2024, 19:211 «Собственной персоной»: Михаил Иванов о задачах реготделения «Партии пенсионеров» и работе депутата. ВИДЕО 27.11.2024, 19:200 Николай Королев: Не все мужчины готовы смириться с успехом женщины
27.11.2024, 19:200 Гражданка Молдовы пыталась тайно пронести через границу в Псковской области почти 6,5 тысяч евро 27.11.2024, 19:190 Петербуржцу грозит лишение свободы до двух лет за нетрезвое вождение в посёлке Локня 27.11.2024, 19:170 Два спектакля на «Кулов-фесте» в Пскове покажут с синхронным переводом 27.11.2024, 19:110 «Гайд-парк»: Андрей Михайлов о работе в парламенте и муниципальной реформе. ВИДЕО
27.11.2024, 19:100 Мисс Псковская область 2024 Екатерина Тутова: На этот раз у меня все получилось 27.11.2024, 19:070 «Экосреда»: Экологический урбанизм, или Города будущего. ВИДЕО 27.11.2024, 19:060 Секрет ухоженных подвалов раскрыли в «Псковских тепловых сетях» 27.11.2024, 19:020 Стала известна программа Всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!» в Псковской области
27.11.2024, 18:490 Николай Мельков: Зелёное наследие советского времени уходит в прошлое 27.11.2024, 18:370 Миссис Псков 2024 Елена Луговая о подготовке к шоу талантов: Я действительно стирала руки в кровь 27.11.2024, 18:350 Выставку к 180-летию с рождения Римского-Корсакова с экспонатами Псковского музея открыли в Москве 27.11.2024, 18:331 «Разведите сына с плохой женой»: Михаил Иванов рассказал о необычных обращениях граждан
27.11.2024, 18:152 Миссис Псковская область 2024 Ольга Перог: Королевами становятся целеустремленные женщины 27.11.2024, 18:070 «Зверьё моё»: Бигль по кличке Нюхль 27.11.2024, 18:050 Пьянство на работе закончилось убийством в Калужской области 27.11.2024, 17:590 Устроившую ДТП с автобусом на площади Ленина псковичку лишили прав
27.11.2024, 17:550 Инициативы Совета муниципальных образований поддержал законодательный комитет Собрания 27.11.2024, 17:460 Молодая петербурженка может лишиться свободы за покупку наркотиков вблизи псковской деревни 27.11.2024, 17:440 Андрей Михайлов: Мое мнение относительно муниципальной реформы положительное 27.11.2024, 17:300 «Партия пенсионеров» рассчитывает улучшить результаты на выборах — Михаил Иванов
27.11.2024, 17:210 Андрей Михайлов о кадрах, нацпроектах и капремонтах в Островском районе 27.11.2024, 17:200 Главный тренер ФК «Псков» получил серьезную травму глаза на хоккейной площадке 27.11.2024, 17:140 Проект «Карта туриста» запустили в Псковской области 27.11.2024, 17:090 Мальчик в оранжевой шапке украл велосипед курьера в Пскове. ВИДЕО
27.11.2024, 17:020 Новыми источниками наполнения бюджета заинтересовались в комитете Собрания по АПК 27.11.2024, 16:530 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 27 ноября 27.11.2024, 16:430 Мисс Псков 2024 Ирина Волкова: Корона — это не только трофей, но и множество возможностей 27.11.2024, 16:380 Волшебство на пороге: Псковская область готовится встречать 2025-й
27.11.2024, 16:370 Школьника в Пскове подозревают в краже денег с банковской карты 27.11.2024, 16:274 Михаил Иванов: Хорошую пенсию нужно давать за заслуги перед обществом 27.11.2024, 16:200 До +5 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 28 ноября 27.11.2024, 16:080 В Великих Луках оперативно борются с последствиями снегопада
27.11.2024, 16:060 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга с победительницами «Мисс и Миссис Псков 2024» 27.11.2024, 15:560 Некоторые старые дома не попадают в программу капремонта — Андрей Михайлов 27.11.2024, 15:410 Самолет авиарейса Москва — Псков покинул аэропорт Внуково 27.11.2024, 15:280 Увеличение штрафов за нарушение правил благоустройства обсудили в законодательном комитете Собрания
27.11.2024, 15:190 Михаил Иванов: «Партия пенсионеров» никогда не была оппозиционной 27.11.2024, 15:160 Автошоу и «королевское» дефиле ждет псковичей в ТРК «Акваполис» 30 ноября 27.11.2024, 15:101 Андрей Михайлов: Тарифы на услуги ЖКХ должны быть унифицированы 27.11.2024, 14:570 Соцкомитет Собрания поддержал инициативу о запрете приема в школы детей без знания русского языка
27.11.2024, 14:461 Вопрос задолженности учреждений Пскова за ЖКУ подняли в соцкомитете Собрания 27.11.2024, 14:400 Псковский школьник вошел в число победителей первого этапа всероссийского конкурса «Наука. Территория героев» 27.11.2024, 14:290 ПСБ в Пскове предлагает предпринимателям открыть бесплатный расчетный счет 27.11.2024, 14:240 Митинг в память о погибших жителях деревни Красуха состоялся в Порховском округе
27.11.2024, 14:190 Новые полномочия комитета по спорту обсудили в областном Собрании 27.11.2024, 14:120 Самые красивые псковички поделятся впечатлениями о конкурсе «Мисс и Миссис Псков 2024» в пресс-центре ПЛН 27.11.2024, 14:071 Водителю в Великих Луках возместят 400 тысяч рублей ущерба из-за наезда на яму 27.11.2024, 13:570 Туристический налог введут в Санкт-Петербурге с 1 января 2025 года
27.11.2024, 13:550 Введение автоматизированной упрощенной системы налогообложения обсудили в Собрании 27.11.2024, 13:493 Николай Мельков: Проблема утилизации аккумуляторных батарей стоит остро 27.11.2024, 13:390 19-летняя псковичка оштрафована за систематические кражи денег из кассы магазина 27.11.2024, 13:350 Островскому мусорному полигону нужно помочь с проблемой начисления штрафов — Андрей Михайлов
27.11.2024, 13:280 В Сбере оценили рост объёма вкладов псковичей с начала года 27.11.2024, 13:270 Проект областного бюджета профильный комитет Собрания рекомендовал принять в первом чтении 27.11.2024, 13:180 По 100 тысяч рублей выплатят пассажирам после инцидента с «Суперджетом» в Анталье 27.11.2024, 13:140 Нетрезвый пешеход сбит в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru