Туризм

Парк активного отдыха «Мальская долина» получил премию правительства РФ

Коллектив парка активного отдыха «Мальская долина» получил премию правительства РФ в области туризма за 2024 год. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Награда присуждена руководителю парка активного отдыха Владимиру Селиверстову, его заместителям Алине Селиверстовой и Сергею Новосельцеву за проект «С нуля до 50 тысяч гостей в год: как "Мальская долина“ стала круглогодичным туристическим магнитом региона». Всего от региона на премию правительства было подано шесть проектов.

Инфраструктура парка развивается и при федеральной поддержке. Например, десять модульных домов с комфортными условиями для круглогодичного проживания созданы в 2023 году при поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Всего наградой правительства отмечены более 20 человек, усилиями которых реализованы 10 инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма. Премии присуждаются ежегодно за достижения в области туризма, реализацию наиболее эффективных, инновационных проектов по развитию внутреннего и въездного туризма, объектов туристской индустрии, продвижению туристских продуктов, привлечению интереса граждан к материальным и духовным ценностям России.