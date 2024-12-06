Туризм

Псковская область оказалась на 6 месте в СЗФО по числу отдохнувших в санаториях летом

Псковская область оказалась на 6 месте в Северо-Западном федеральном округе по числу отдохнувших в санаториях прошедшим летом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили аналитики портала бронирования Санатории-России.рф.

По данным портала, в санаториях Псковской области за три летних месяца 2024 года отдохнули 7,9 тысяч человек, а средняя стоимость путевки в санаторий составила 36 тысяч рублей. Валовый доход псковских санаториев за лето составил 285 млн рублей.

Санаториии Северо-Западного федерального округа летом этого года приняли 110.8 тысячи отдыхающих, которые потратили на путевки в среднем 36,4 тысячи рублей. В целом по стране летних отдых в санаториях провели 2,2 млн человек.

По словам члена правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, уже в середине лета начали поступать бронирования на летние заезды 2025 года, что говорит о растущем доверии туристов к санаторному отдыху.