Туризм

Парк отдыха на берегу Лисецкого озера планируют достроить до 2027 года

Строительство загородного парка Royal Linen в 17 км от Пскова продолжается, специалисты Фонда инвестиционного развития ознакомились с ходом реализации инвестпроекта по строительству загородного парка отдыха. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в фонде.

Фотографии: Фонд инвестиционного развития Псковской области

В этом году построены четыре новых отапливаемых модульных домика, два из которых оснащены отдельными подогреваемыми купелями - фурако.

Также завершено строительство трех глэмпингов с видом на Лисецкое озеро и шатра для организации банкетов и других мероприятий. Вдоль озера установлен деревянный освещаемый помост.

Проект реализуется в сельском поселении «Новоизборская волость» Печорского района, сдача объектов в эксплуатацию проходит с 2023 года. Полная реализация проекта планируется до 2027 года.

Уникальность местоположения земельных участков заключается в их окружении: с одной стороны - берег озера Лесицкое, с другой - многолетние лесные насаждения, а также транспортной доступности благодаря близости к дороге регионального значения Псков - Печоры и расстоянию всего в 17 км от города Пскова.

«Создание доступного современного парка отдыха для жителей и гостей Псковского региона, обеспеченного комфортной и развитой инфраструктурой, благоустроенной территорией с ландшафтным дизайном, малыми архитектурными формами и многочисленными зонами для отдыха, питания, спорта, пляжного отдыха и проката оборудования, безусловно, важно для развития туризма и повышения привлекательности региона для посещения», - отметили в фонде.

Кроме того, проект способствует сохранению окружающей природы, заключили эксперты.