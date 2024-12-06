Туризм

Вернуть туристический кешбэк для семей предложили в России

В России предлагают возродить программу туристического кешбэка для семей с детьми и при оплате детского отдыха. Это предложение было озвучено в рекомендациях Комитета Совета Федерации по регламенту по итогам круглого стола, посвящённого выполнению поручений президента по развитию внутреннего туризма.

Согласно документу, к 2030 году туристический поток в России должен увеличиться вдвое — до 140 миллионов человек в год. При этом вклад туризма в ВВП страны также должен вырасти в два раза — до 5%. Эти цели были поставлены в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства», который реализуется по инициативе президента.

В течение пяти лет во всех национальных парках страны должна быть создана инфраструктура для экологического туризма, включая экологические тропы и пешеходные маршруты, в том числе для школьников, а также зоны отдыха, музеи и визит-центры, пишут «Известия».

Однако, по мнению сенаторов, есть ряд проблем, которые требуют особого внимания для развития отрасли. В частности, это нехватка мест для размещения туристов и инфраструктуры, а также повышение доступности отдыха, в том числе для семей с детьми.