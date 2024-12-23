Туризм

Турпоток по России в новогодние праздники вырос примерно на 10%

Согласно предварительной информации, предоставленной аппаратом вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Чернышенко, туристический поток по России в период новогодних праздников увеличился примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Ожидаемый рост числа туристических поездок в начале 2025 года — около 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это соответствует общегодовой динамике», — говорится в сообщении.

Как отметили в аппарате вице-премьера, рост внутреннего туризма стимулирует развитие горнолыжных курортов. Например, открылись новые трассы и подъемники в Пермском крае, Самарской области, Тверской области и Хабаровском крае. Также происходит расширение и реконструкция существующих курортов. Кроме того, набирает популярность зимний отдых у моря. В частности, в Краснодарском крае открыто более 70 зимних пляжей, пишет ТАСС.

По данным исследования Минэкономразвития и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», проведенного в конце 2024 года, на новогодних каникулах россияне отдали предпочтение внутреннему туризму. Самыми популярными направлениями по числу бронирований у российских путешественников стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ярославль, Краснодар и Красная Поляна.