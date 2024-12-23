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Туризм

Субсидии на развитие туризма можно получить в Псковской области в 2025 году

09.01.2025 17:24|ПсковКомментариев: 0

Минэкономразвития России в рамках государственной программы «Развитие туризма», а также национального проекта «Туризм и гостеприимство» объявлен конкурсный отбор на предоставление государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения в 2025 - 2027 годах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по туризму Псковской области.

Начало приема заявок –  28 декабря 2024 года, окончание приема заявок – 10 февраля 2025 года.

Размер субсидии не может составлять более 1,5 млн. рублей на один номер (одна или несколько жилых комнат и (или) помещений, соединенных между собой и оснащенных индивидуальным туалетом, умывальником и душем) в модульном некапитальном средстве размещения и более 50 процентов стоимости инвестиционного проекта.

Список документов, необходимых для подачи заявки на конкурс:

  1. Заявление в Комитет по туризму Псковской области;
  2. Сведения об инвестиционном проекте юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по созданию модульных некапитальных средств размещения для участия в конкурсном отборе инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения;
  3. Финансово-экономическое обоснование заявленного размера субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения;
  4. Описание комплекса мероприятий, включающего создание юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями модульных некапитальных средств размещения, обеспечение их водоснабжением и водоотведением, связью, энергоснабжением (в том числе электроснабжением, газоснабжением, теплоснабжением), а также подъездными путями;
  5. Обязательство юридического лица или индивидуального предпринимателя по временному размещению и обеспечению временного проживания туристов в создаваемых за счет средств субсидии модульных некапитальных средствах размещения не менее 3 лет с даты ввода в эксплуатацию номеров в модульных некапитальных средств размещения;
  6. Информация о производителе модульных некапитальных средств размещения и закупаемых моделях;
  7. Схема/карта месторасположения модульных средств размещения с указанием координат;
  8. Согласие на обработку персональных данных
Теги: #конкурс
Источник: Псковская Лента Новостей
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