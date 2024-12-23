Туризм

Субсидии на развитие туризма можно получить в Псковской области в 2025 году

Минэкономразвития России в рамках государственной программы «Развитие туризма», а также национального проекта «Туризм и гостеприимство» объявлен конкурсный отбор на предоставление государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения в 2025 - 2027 годах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по туризму Псковской области.

Начало приема заявок – 28 декабря 2024 года, окончание приема заявок – 10 февраля 2025 года.

Размер субсидии не может составлять более 1,5 млн. рублей на один номер (одна или несколько жилых комнат и (или) помещений, соединенных между собой и оснащенных индивидуальным туалетом, умывальником и душем) в модульном некапитальном средстве размещения и более 50 процентов стоимости инвестиционного проекта.

Список документов, необходимых для подачи заявки на конкурс: