Туризм

Гостиницы Псковской области за год приняли 570 тысяч гостей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с председателем комитета по туризму Псковской области Мариной Егоровой отметил высокую динамику развития отрасли в регионе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Только новогодние праздники показали хороший прирост туристического потока — свыше 40%», — сказал глава региона.

Марина Егорова отметила, что рост обуславливается развивающейся инфраструктурой и интересными туристическими продуктами. Так, положительные отклики гостей получил проект «Рождество начинается здесь», который в этом году поддержан в рамках реализации нового национального проекта «Туризм и гостеприимство».

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Она проинформировала, что в период с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года Псковскую область посетили более 20 тысяч гостей. Что касается экскурсантов, то их стало на 60% больше. По словам руководителя комитета, гостиницы и центры отдыха в регионе были заполнены на 100%. Востребованы были и новые модульные отели, построенные в муниципальных образованиях региона в рамках завершившегося нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Прошлый год в целом показал рост туристического потока, продолжила Марина Егорова. По аналитическим данным, он составил 13%. Гостиницы приняли 570 тысяч гостей. Количество экскурсантов также выросло на 5% и составило более 2,3 млн человек.

«Псковская область становится не только регионом выходного дня — все чаще гости приезжают к нам на срок от 3 до 7 дней. Мы не останавливаемся на достигнутых результатах и продолжаем развивать сферу гостеприимства в регионе, чтобы гости приезжали к нам почаще и оставались подольше», — сказала Марина Егорова и проинформировала о планах по развитию отрасли на ближайшую перспективу.

Планируется, что в рамках нового нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в Псковской области в этом году пройдут такие знаковые мероприятия, как познавательная эногастрономическая ярмарка «Виноград», фестиваль «Наше море», фестиваль яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга». Государственная поддержка также будет оказана общественным инициативам, направленным на создание причальной нестационарной инфраструктуры, развитие национальных туристических маршрутов и туристической инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Марина Егорова также рассказала об изменениях в сфере контрольной деятельности. На региональном уровне контрольные мероприятия затронут работу коллективных средств размещения, горнолыжных трасс и пляжей, а также экскурсоводов, гидов и переводчиков. «Нашей задачей является не наказать, а проинформировать и обратить внимание представителей бизнеса на качество услуг. И тем самым повысить уровень гостеприимства нашего региона», — подчеркнула она.

Отдельное направление работы в сфере туризма и гостеприимства в этом году посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. К мероприятиям юбилейного года представители турсферы начали готовиться еще в прошлом сезоне, сообщила председатель комитета. Туроператорами подготовлено большое количество маршрутов военно-патриотической тематики. В помощь гостям региона сотрудники комитета совместно со студентами Псковского государственного университета выпустили буклет, в котором указаны места боевой славы русского народа в Псковской области, начиная со времен Ледового побоища и заканчивая объектами современной истории.

Губернатор поблагодарил руководителя и сотрудников комитета за работу и поручил не сбавлять темпы развития одной из стратегических сфер региона — туризма.