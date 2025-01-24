Туризм

Руководителя «Мальской долины» наградили в правительстве России

Руководитель парка активного отдыха «Мальская долина» Владимир Селиверстов получил премию в области туризма за 2024 год в рамках торжественной церемонии в правительстве Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по туризму Псковской области.

Фото: правительство Российской Федерации.

Награду коллективу ПАО «Мальская долина» вручил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

«С нуля до 50 тысяч гостей в год: как "Мальская долина" стала круглогодичным туристическим магнитом региона. В числе 10 успешных проектов, которые внесли вклад в развитие российской индустрии гостеприимства. Среди них – инициативы по созданию новых туристических объектов, инновационные цифровые решения, обучающие программы, популяризация событийного туризма, а также разработка туристических продуктов, доступных для всех, включая людей с ограниченными возможностями», - отметили в комитете.

Вице-премьер поблагодарил лауреатов за большой вклад в индустрию туризма и гостеприимства. По его словам, эта премия отмечает лучшие отраслевые практики и высокопрофессиональный подход к работе. Проекты лауреатов не только эффективны с точки зрения бизнеса, они меняют жизнь людей к лучшему.

Лауреатов премии также поздравили заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Инна Святенко и председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сангаджи Тарбаев.

«Победители премии получают денежный приз – 1 млн рублей. В 2024 году на рассмотрение совета по присуждению премий было представлено 88 проектов. Поздравляем коллектив ПАО "Мальская долина" и желаем новых больших успехов!» - добавили в комитете.