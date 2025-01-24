Обновления по части аттестации экскурсоводов обсудили в соцкомитете Собрания

Аттестацию гидов и экскурсоводов в Псковской области обсудили депутаты на заседании комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания 29 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Проект закона «О внесении изменений в закон Псковской области "О туристской деятельности в Псковской области"» разработали для приведения закона в соответствие с федеральным законодательством.
В рамках законопроекта уточняется наименование регионального государственного контроля (надзора) в связи с добавлением новых направлений его осуществления, а именно:
В отношении деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков обязательные требования в части наличия аттестации и соблюдения правил оказания услуг вступают в силу с 1 марта 2025 года, поэтому в рамках осуществления контроля будут проводиться контрольно-надзорные мероприятия и действия, которые ранее не проводились.
Кроме того, дополняется полномочие исполнительного органа Псковской области в сфере туризма на прием уведомлений организаций, осуществляющих классификацию в сфере туристской индустрии, о планируемом осуществлении классификации объектов в сфере туристской индустрии на территории области.
Председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова отметила, что на данный момент сотрудников нет, и вопрос находится на контроле комитета. Она не стала отрицать, что принятие этого проекта может вызвать отток экскурсоводов, но при этом работающие специалисты будут нести достоверную информацию.