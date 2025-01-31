Туризм

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» о перспективах развития ресторанно-гостиничного бизнеса на примере проекта «Квартал Мейера»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - генеральный директор «Северо-Западной инвестиционной компании» Николай Загоруй.

Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним о предстоящем открытии нового гостиничного комплекса, который строится на улице Леона Поземского, на месте бывшей канатной фабрики Мейера. Проект реализуется в непростых условиях, и уже в этом году горожане и туристы получат объект принципиально нового для Пскова формата — «Квартал Мейера».

Когда он откроется? Что там будет располагаться, кроме отеля? Будет ли «Квартал Мейера» доступен для жителей города, или это будет закрытая территория? Как идет работа по подбору персонала? Самую свежую информацию об этом и не только радиослушатели смогут узнать «из первых уст».