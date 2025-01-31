Туризм

Россияне увеличили расходы на зарубежные поездки до рекордных значений

В 2024 году россияне потратили на зарубежные поездки $37,8 млрд, что на 10% превышает показатель предыдущего года, сообщает пресс-служба Центробанка. Это первый случай, когда траты на заграничный туризм превысили допандемийный уровень: в 2019 году расходы составляли около $36,2 млрд.

Основной причиной роста расходов стало расширение туристического потока. Согласно данным Росстата, количество выездных поездок за первые девять месяцев 2024 года увеличилось на более 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 19,7 млн до 21,1 млн. Однако до уровня 2019 года, когда было зафиксировано 35,2 млн выездных поездок, пока далеко, пишут «Известия».

Эксперты отмечают, что увеличение затрат на зарубежный туризм обусловлено не только увеличением числа поездок, но и ростом цен на них. Кроме того, росту расходов способствовали отложенный спрос, накопленный за годы пандемии, развитие инфраструктуры зарубежных направлений и возможность выбирать оптимальное время для пляжного отдыха.