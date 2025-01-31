Туризм

Дубай в 2024 году посетило рекордное количество туристов

Дубай в 2024 году посетило 18,7 миллиона международных туристов, что является новым рекордом для этого эмирата, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office.

Рост по сравнению с 2023 годом, погода был зафиксирован предыдущий рекорд, составляет 9 процентов, пишет «Прайм».

«Сектор туризма продолжает процветать, показав среднюю занятость 78% в 832 гостиничных учреждениях, предлагающих более 154 тысяч номеров», - написал наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед Аль Мактум в соцсети Х.