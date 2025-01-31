Туризм

Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Чего Пскову не хватает для развития туризма?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Псковская область - уникальный регион с богатой историей, в котором сохранилось огромное количество выдающихся памятников истории и культуры. На псковской земле в разное время жили и работали люди, составляющие гордость России: великие ученые, поэты, художники, музыканты, выдающиеся полководцы. Много десятилетий подряд мы слышим из уст представителей власти «мантру» о том, что туризм может стать одним из локомотивов развития региона. Так чего не хватает Пскову для более стремительного развития туризма: мест размещения? Туалетов? Общепита? Логистики? Более оригинальных форм работы с путешественниками? Может быть, нашему городу не хватает лоска и более хозяйственного подхода?

Об этом Любовь Кузнецова поговорит с заместителем главы администрации города Пскова Алексеем Несмашным.

Телефон прямого эфира — 56-73-72.

Трансляция завершена