Туризм

Основные туристические маршруты Пскова всегда почищены – Алексей Несмашный

Основные туристические маршруты города Пскова всегда почищены. Об этом заместитель главы администрации города Пскова Алексей Несмашный рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«С уборкой города у нас справляются. Основные туристические маршруты всегда почищены. Так сложилось, что в графике уборки они в числе первых, так как центральные улицы. Конечно, случаются года, когда снега больше и справляются хуже, но никогда и ничего не бывает идеально. Но в целом очень много отзывов, что зимой город очень хорошо убран», – сказал Алексей Несмашный.

Он уточнил, что в последнее время зимой в Псковской области становится все больше туристов. Работа по увеличению туристического потока продолжается, в 2025 году в городе Пскове прошли рождественские гуляния «Рождество начинается здесь!».