Туризм

Регионы России получили 27 млрд на три года на развитие туристической инфраструктуры

Единую трехлетнюю субсидию на развитие туристической инфраструктуры впервые распределили в России. Она составит 27 млрд рублей, то есть по 9 млрд в год, сообщили в Минэкономразвития.

Средства распределят между 84 регионами, каждый из которых получит определенную сумму на приоритетные для этого субъекта проекты. Конкурсный отбор на финансирование проходил в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Впервые такая субсидия выделялась регионам в 2024 году, но она составляла около 6 млрд рублей и выделялась на год.

«С 2025 года мы увеличили ежегодный объем единой субсидии почти в полтора раза, что позволит регионам реализовать более масштабные проекты и увеличить число турпоездок — это главный показатель, на который мы ориентируемся», — отметил министр экономического развития Максим Решетников.

По его словам, лидерами по объемам поддержки в этом году стали Краснодарский край, Московская, Свердловская и Нижегородская области, а также Ставропольский край. В число получивших поддержку вошли Запорожская и Херсонская области, Донецкая Народная Республика (ДНР) и Луганская Народная Республика (ЛНР), им начислялись дополнительные баллы при отборе, пишут «Известия».

Субсидию регионы по своему усмотрению могут направить на создание кемпстоянок, развитие национальных туристических маршрутов и реализацию проектов по обустройству центров городов. Средства можно тратить и на закупки туристского оборудования и снаряжения, а также создание некапитальных причальных сооружений и проведение фестивалей.