Туризм

Ресепшен обновили в порховской профсоюзной здравнице «Хилово»

Обновленный ресепшен открыл свои двери в профсоюзной здравнице «Хилово» в Порховском муниципальном округе, сообщается на странице председателя Псковского областного совета профсоюзов Игоря Иванова в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Игорь Иванов / ВКонтакте

«Это лицо, с этого места каждый отдыхающий начинает знакомство с санаторием. Стоит отметить, лицо очень привлекательное! Работаем, дальше - больше!» - отметил Игорь Иванов.

Напомним, санаторий «Хилово» - один из старейших курортов в России, основанный в 1865 году. Курорт известен своими лечебными грязями и сероводородной водой, которая по своим целебным свойствам не уступает водам известных курортов Кемери и Пятигорска.