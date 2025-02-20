Туризм

Кафе откроют на территории нового кемпинга «Мандарин» в Острове

Кемпинг «Мандарин» в Острове осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников 5 марта в рамках рабочего выезда, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Будет столовая, стоянка, планируется и озеленение территории», - рассказал учредитель ООО «Аванта» Валерий Белан.

Глава Островского района Дмитрий Быстров уточнил, что планируется не просто столовая, а полноценное кафе.

Глава региона отметил, что данный кемпинг необходимо поддерживать. «Вам нужно давать информацию для туристов, чтобы они остались здесь на дня 2-3. Здесь же есть и цепные мосты, и музейные комплексы», - призвал Михаил Ведерников.

Кемпинг «Мандарин» состоит из 22 современных модульных номеров общей численностью 55 мест. Номера рассчитаны на проживание двух человек с возможностью размещения дополнительного спального места.

На реализацию проекта по созданию модульных некапитальных средств размещения предоставлена субсидия в размере 28,18 млн рублей, из них федеральный бюджет – 27,9 млн рублей, областной бюджет – 0,28 млн рублей. Собственные средства инвестора – 34,4 млн рублей.

Кемпинг начал принимать гостей с 28 декабря 2024 года, поэтому в настоящее время загрузка кемпинга колеблется от 10 до 80%, при этом с мая по июль 2025 года уже осуществлено бронирование нескольких номеров.

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Кемпинг расположен рядом с федеральной трассой Е95, что дает возможность любителям автопутешествий разместиться на ночь,

не отклоняясь от заданного маршрута. Также туристы могут посетить расположенные рядом историко-культурные объекты: уникальные цепные мосты через реку Великую города Острова (середина XIX века), государственное бюджетное учреждение культуры Псковской области «Военно-исторический музей-заповедник» и Спасо-Казанский женский монастырь.

Модульное некапитальное средство размещения создали в 2024 году в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».