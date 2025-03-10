Туризм

Кого не пустят в Псковский кремль

Право проведения экскурсии в Псковском кремле для не состоящих в штате музея-заповедника экскурсоводов давно уже платное. А с 1 марта этого года они должны на входе предъявлять идентификационные карточки, подтверждающие прохождение аттестации.

С чем связаны новшества, что думают о них представители туристической сферы, и не грозят ли они ограничениями для других посетителей главного архитектурного ансамбля Пскова, в первую очередь - для жителей города, выяснила Псковская Лента Новостей.

Закон вступил в силу

С 1 марта экскурсоводов без аттестации не допускают к работе в Псковском кремле. Новые правила связаны с приведением в соответствие с действующим федеральным законодательством закона «О туристской деятельности в Псковской области». Необходимые изменения в региональный нормативный правовой акт внесли депутаты Псковского областного Собрания на январской сессии.

Одна из поправок связана с введением требования об обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. После 1 марта этого года для оказания экскурсионных услуг всем им необходимо подтверждение уровня квалификации. И речь идет не только о работе на территории кремля, а вообще о любых экскурсиях.

Что касается необходимости предъявления документа об аттестации на территории Псковского кремля, то, по словам руководителя экскурсионной службы музея Елены Матин, речь идет «о допуске внешних экскурсоводов и гидов-переводчиков, которые оказывают экскурсионные услуги». «Поток экскурсантов, желающих познакомиться с историей нашего города очень большой, поэтому у сторонних экскурсоводов есть возможность проводить экскурсии, оплатив право их проведения. Эта услуга действует пятый год, и ничего не поменялось. Но в связи с тем, что с 1 марта 2025 года неаттестованные экскурсоводы не имеют права проводить экскурсии в нашем регионе, на территорию Ансамбля Псковского кремля, допускаются только те, кто прошел аттестацию в комитете по туризму Псковской области. Так мы будем уверены, что туристы получают достоверную информацию о нашем объекте от компетентного и профессионального гида», - рассказала она.

Руководитель экскурсионной службы музея отметила, что идентификационную карточку экскурсовода обязательно нужно предъявить на одной из четырех касс кремля при оплате права проведения экскурсии.

«Во время экскурсии бейджик должен быть виден администраторам кремля, осуществляющим контроль за экскурсионной деятельностью сторонних экскурсоводов»,- сказала Елена Матин.

Без проблем

Не появились ли сложности у местных гидов с проходом на территорию кремля? Председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова уверена, что проблем у местных гидов возникнуть не должно.

«Насколько я знаю, в регионе 169 экскурсоводов прошли аттестацию. Думаю, пока проблем не возникло ни у кого», - сказала она.

Светлана Баранова сообщила, что накануне 1 марта Псковский музей-заповедник направил информацию о том, что экскурсоводы, которые работают от туроператоров, должны проходить на территорию кремля, имея на руках аттестационные карточки. «А Изборский музей-заповедник запросил имена-фамилии наших экскурсоводов, номера их лицензий для того, чтобы при оформлении документов на посещение территории Изборской крепости удостоверяться, что работают те люди, которые имеют право это делать. В общем-то особых проблем у нас это не вызвало», - сказала она.

Единственный недостаток - сам вид нового документа. «Бейджик достаточно большой. Конечно, он уж никак не является украшением для женского наряда. Но что делать? Понятно, что его желательно носить на груди, но ничего не мешает достать его из сумки», - добавила Светлана Баранова.

«Я - аккредитованный гид»

Псковские экскурсоводы новшество оценивают положительно. «Так как у меня есть аккредитация, я не вижу проблемы в том, чтобы ее получить. Если человек любит свою профессию, ему нравится заниматься экскурсоведением, он знает историю, географию и культуру нашего края, сдать этот экзамен особой сложности нет. Поэтому большинство гидов, экскурсоводов, которые прошли уже эту аттестацию, носят этот бейджик с собой, показывают: «Я - аккредитованный гид»», - отметила псковский экскурсовод Ирина Соколова.

Ирина, правда, заметила, что носить на груди бейдж не собирается «в первую очередь из-за его массивности». «Но считаю, что правомерно, если Псковский кремль будет требовать аккредитации от гида в момент, когда он приходит со своими туристами. С моей точки зрения, это будет способствовать отсеву нелегалов, которые публикуют свои объявления на авито. Требовать аккредитацию - это честно по отношению к людям, которые заплатили деньги, сдали квалификационный экзамен и получили аттестационный документ», - уверена она.

Общие требования

Новые правила касаются и местных экскурсоводов, и гидов их других регионов.

«Это общие требования по всей стране, что теперь работают только аккредитованные гиды. Соответственно, если гид петербургский, у него должна быть аккредитация по Пскову», - сказала председатель союза туриндустрии.

По ее словам, экскурсии по Пскову проводят десятки иногородних гидов. «Точных сведений нет. Но как член аттестационной комиссии я была неоднократно на аттестациях в Санкт-Петербурге. И на моей памяти до двух десятков гидов из Петербурга получили возможность проводить экскурсии в нашем регионе. Кто-то из петербургских гидов приезжал на аттестацию сюда, потому что работает здесь постоянно», - рассказала Светлана Баранова.

Но обычных посетителей главной псковской достопримечательности эти изменения не коснутся. «Здесь не стоит вопрос о закрытии прохода для псковичей. Вход на территорию кремля для псковичей как был, так и остается бесплатным - при предъявлении паспорта с отметкой регистрации на территории нашего региона», - пояснила руководитель экскурсионной службы музея Елена Матин.

Также бесплатный вход в кремль сохраняется для детей в возрасте до 14 лет, независимо от места их проживания. Подростки от 14 до 22 лет могут пройти по Пушкинской карте. А вот взрослым гостям города нужно купить билет, чтобы посетить музейный объект.

Светлана Синцова