Туризм

Сервисы рассказали о подорожании туров и отелей на майские праздники

Средний чек для туров по наиболее популярным направлениям на майские праздники вырос год к году на 12–13%, а отели внутри страны подорожали на 43%, рассказали в туристических сервисах.

Спрос на туры с заездами на майские праздники в этом году на 75% превышает аналогичные показатели прошлого года, подсчитали в сервисе «Слетать.ру». В аналитической службе Level.Travel рост бронирований туров оценили в 50%.

Вырос и средний чек. Так, по сравнению с аналогичными показателями прошлого года для Турции он стал больше на 13,7%, для Египта — на 12,3%, для ОАЭ — на 2,2%, а для внутренних направлений — на 9,5%. Снизился средний чек только для Таиланда — на 25%.

«По оценке "Слетать.ру", забронировать тур в Турцию на двоих на семь ночей с вылетом 1–4 мая из Москвы и проживанием в четырехзвездочном отеле на «всё включено» можно от 101,7 тыс. рублей, в пятизвездочном отеле — от 108,3 тыс. рублей», — отметили в сервисе.

При этом средний чек на ночь в отеле в начале мая вырос в среднем на 43% по сравнению с праздничным периодом год назад, добавили в сервисе бронирования отелей от 2ГИС «Отелло». Дешевле всего в майские праздники можно отдохнуть в Москве — средняя стоимость одной ночи в столице составляет 6,1 тыс. рублей, пишут «Известия». Больше всего за размещение в праздники придется заплатить в Краснодарском крае — в среднем 8,5 тыс. рублей за ночь.