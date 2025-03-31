Туризм

Названы самые популярные у россиян направления для путешествий

Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Италия оказались наиболее популярными направлениями у российских туристов в 2025 году. Это следует из данных сервиса «Яндекс Путешествия».

При этом значительно вырос спрос на поездки в Египет, Южную Корею и Китай.

«В целом благодаря месяцу выгодных условий число бронирований россиян за границей увеличилось на 20%», — отметили эксперты.

В то же время в сервисе уточнили, что раннее бронирование зарубежных поездок на майские праздники и лето началось на 1–2 недели раньше, чем в 2023 и 2024 годах. 43% поездок пришлись на февраль и март, а 32% на «высокий сезон» (с мая по сентябрь): 13% — на майские праздники, 17% — на летний отдых, пишут «Известия».