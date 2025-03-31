Туризм

Гелена Самохвалова: В сфере туризма Псковской области остро стоит проблема кадров

Туристическая инфраструктура в Псковской области развивается, но существует большая проблема в кадрах. Об этом президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада АСТУР, генеральный директор турфирмы «София» Гелена Самохвалова рассказала в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Туристическая инфраструктура в Псковской области развивается, но большая проблема в кадрах. У нас есть закон, который регулирует все нормы для пяти- и четырехзвездочных отелей. Эти стандарты должны поддерживаться персоналом и сервисом этих организаций. Работать, к сожалению, почти некому. Отчасти это результат ковидных ограничений, люди уезжали в поисках работы», – сказала Гелена Самохвалова.

Она уточнила, что молодежь в процессе обучения предпочитает подрабатывать в сфере доставки, где не нужно нести высокую степень ответственности, а заработная плата намного больше.

«Мы с коллегами собирались и общались на эту тему. Этот момент нужно как-то преодолевать. Работа обслуживающего персонала с сфере туризма - это ответственная и очень тяжелая работа. Это ответственность за деловую репутацию компании, где он работает», — уточнила Гелена Самохвалова.