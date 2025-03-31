Туризм

Более 38 тысяч туристов посетили Островский район за 2024 год

Более 38 тысяч туристов посетили Островский район за 2024 год. Об этом глава района Дмитрий Быстров рассказал в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Если говорить про наш город и район, статистику по туристам мы ведем с 2021 года. Планомерно количество туристов увеличивается. Если говорить цифрами, то в 2021 году количество туристов было порядка 20 тысяч человек, в 2022 году город Остров и район посетили уже 33,5 тысячи человек, в 2023 году 37 тысяч. 2024 год показывает нам, что 38 тысяч с лишним человек в Остров приехали. Мы ходим по городу, соответственно, видим количество автобусов, количество приезжающих, посещающих наши объекты культурного наследия. Очень тонко на все вещи и вызовы реагирует бизнес. И всегда спрос, естественно, рождает предложение», – сказал Дмитрий Быстров.

Он уточнил, что по тому количеству объектов туристической инфраструктуры, которые в районе создаются, и бизнес, и предприниматели понимают, что есть спрос и люди приезжают, внутренний туризм в городе Острове и в районе развивается.

«Можно однозначно полагать, что никакого сокращения и провала по туристам нет. Идет развитие туристической инфраструктуры в районе. Бизнес, видя, что спрос существует, в том числе на размещение, дает ответную реакцию. Мы приводим объекты нашей туристической инфраструктуры в порядок, создаем какие-то новые локации. Соответственно, будем этим дальше заниматься, поскольку внутренний туризм сейчас, в это время - демонстрирует свое развитие», – добавил Дмитрий Быстров.