Более 38 тысяч туристов посетили Островский район за 2024 год. Об этом глава района Дмитрий Быстров рассказал в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он уточнил, что по тому количеству объектов туристической инфраструктуры, которые в районе создаются, и бизнес, и предприниматели понимают, что есть спрос и люди приезжают, внутренний туризм в городе Острове и в районе развивается.
«Можно однозначно полагать, что никакого сокращения и провала по туристам нет. Идет развитие туристической инфраструктуры в районе. Бизнес, видя, что спрос существует, в том числе на размещение, дает ответную реакцию. Мы приводим объекты нашей туристической инфраструктуры в порядок, создаем какие-то новые локации. Соответственно, будем этим дальше заниматься, поскольку внутренний туризм сейчас, в это время - демонстрирует свое развитие», – добавил Дмитрий Быстров.