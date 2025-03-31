Туризм

Псковская область представила туристический потенциал на ярмарке «Отдых» в Минске

Представители туристической сферы Псковской области приняли участие в Международной весенней ярмарке туристских услуг «Отдых-2025». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии комитета по туризму Псковской области

В течение трех дней на выставке работал стенд, презентующий туристический потенциал региона. О путешествиях в Псковскую область смогли узнать более 1500 посетителей. Туристическим потенциалом Псковской области интересовались не только граждане Республики Беларусь, но и представители Китая и Монголии. Гости региональной площадки задавали вопросы о летнем отдыхе, санаториях, Талабских островах, водном туризме, сборных экскурсиях и индивидуальных турах, посещении древних храмов и усадеб.

«Псковская область ежегодно участвует в данной выставке. Для нас, как приграничного региона, важно стимулировать динамичное развитие взаимных туристических потоков между Псковской областью и Республикой Беларусь. Выставка в очередной раз показала абсолютно живой интерес к региону, поэтому мы традиционно в наступающем активном туристическом сезоне с радостью ждем в гости белорусских друзей», — прокомментировала председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова.

Кроме того, Туристский информационный центр Псковской области заключил пять соглашений с белорусскими коллегами.