Туризм

Псков вошел в топ-10 направлений по поездкам на майские праздники

Цифровая экосистема МТС с помощью входящей в нее платформы Bronevik.com изучила ранние бронирования российских отелей и других объектов размещения на период майских праздников. Выяснилось, что число заказов увеличилось на 38%, а Псков вошел в десятку наиболее популярных направлений.

По данным Bronevik.com, Казань и Санкт-Петербург являются самыми популярными городами для путешествий на майские праздники — на них приходится по 11% от всех заказов по стране. Москва же, которая как правило лидирует по количеству бронирований большую часть года, в этом году замыкает тройку с долей 7% от всех заказов.

Спрос на туристическое жилье подстегнуло продление майских выходных за счет переноса нерабочего дня с февраля. Длинные каникулы также стимулируют россиян планировать поездки заранее — средняя глубина бронирований в конце марта составляет 12 недель.

Топ популярных направлений для поездок на майские праздники:

Направление Доля от всех бронирований Казань, Санкт-Петербург 11% Москва 7% Нижний Новгород 6% Волгоград 3% Псков, Ярославль, Смоленск, Калининград, Кисловодск 2%

«Наш славный древний город все чаще становится желанным для путешественников направлением как в короткие выходные, так и на длительные каникулы. Красота древней архитектуры, душевные люди, история в каждом сантиметре дорог и крепостных стен — все это не оставляет равнодушным ни одного гостя Пскова. Мы же, как цифровая экосистема, помогаем туристам сделать свой отдых еще комфортнее — в нашем городе действует гид по знаковым местам, работают все преимущества подписки МТС Premium, а еще мы постоянно работаем над качеством связи в столице региона и других исторических местах, чтобы наши абоненты могли быть на связи всегда», — прокомментировала директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко.

Средний чек на бронирование туристического жилья по России в период майских праздников вырос на 12% год к году и составил 6 600 рублей за ночь. Среди популярных туристических городов самым бюджетным оказался Краснодар – здесь отели другие объекты бронируют в среднем за 3 700 рублей за ночь. Второе место среди направлений для бюджетных путешествий на майских каникулах занял Рыбинск – в среднем путешественники платят там 3 800 рублей за ночь. Тройку направлений с наиболее низким чеком замыкает Йошкар-Ола – 3 900 рублей за ночь.