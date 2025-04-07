Псков вошел в топ-10 направлений по поездкам на майские праздники

Цифровая экосистема МТС с помощью входящей в нее платформы Bronevik.com изучила ранние бронирования российских отелей и других объектов размещения на период майских праздников. Выяснилось, что число заказов увеличилось на 38%, а Псков вошел в десятку наиболее популярных направлений.
По данным Bronevik.com, Казань и Санкт-Петербург являются самыми популярными городами для путешествий на майские праздники — на них приходится по 11% от всех заказов по стране. Москва же, которая как правило лидирует по количеству бронирований большую часть года, в этом году замыкает тройку с долей 7% от всех заказов.
Спрос на туристическое жилье подстегнуло продление майских выходных за счет переноса нерабочего дня с февраля. Длинные каникулы также стимулируют россиян планировать поездки заранее — средняя глубина бронирований в конце марта составляет 12 недель.
Топ популярных направлений для поездок на майские праздники:
|
Направление
|
Доля от всех бронирований
|
Казань, Санкт-Петербург
|
11%
|
Москва
|
7%
|
Нижний Новгород
|
6%
|
Волгоград
|
3%
|
Псков, Ярославль, Смоленск, Калининград, Кисловодск
|
2%
Средний чек на бронирование туристического жилья по России в период майских праздников вырос на 12% год к году и составил 6 600 рублей за ночь. Среди популярных туристических городов самым бюджетным оказался Краснодар – здесь отели другие объекты бронируют в среднем за 3 700 рублей за ночь. Второе место среди направлений для бюджетных путешествий на майских каникулах занял Рыбинск – в среднем путешественники платят там 3 800 рублей за ночь. Тройку направлений с наиболее низким чеком замыкает Йошкар-Ола – 3 900 рублей за ночь.