Туризм

Александр Братчиков: Туризм играет большую роль в экономике региона

Турбаза — для туристов, а городская среда должна быть выстроена гармонично, где туристы не мешают горожанам, а псковичи — рады гостям, считает заместитель председателя Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

«Псков подходит и для туристов, и для местных жителей. Ведь не может быть иначе. Для туристов — турбаза, цель — привлечь их для отдыха. Псков — это и промышленный город, и туристический центр. Здесь много исторических памятников. Люди готовы приезжать сюда, чтобы узнать о них больше», - сказал Александр Братчиков.

Он отметил, что туризм - не единственный, но значимый механизм пополнения бюджета Псковской области: «Я не рассчитываю полностью на туризм как источник дохода, но его нельзя игнорировать. Это важная статья доходов областного бюджета. Туризм напрямую фактически средств не приносит, но это косвенное поступление. Это работа общепита, который, соответственно, также платит налоги. Это работа гостиничного комплекса, он также платит налоги. Это, соответственно, транспорт, на чем люди сюда добираются, транспортники также платят налоги в бюджет Псковской области. Поэтому цель очень сложная, но мы понимаем, что общий объем средств, поступающий от бизнеса, который, в том числе, и обслуживает туристический поток, растет».

Туризм играет большую роль в экономике региона, поэтому турсфере оказывается поддержка из местного бюджета в виде льготы на налоги, заметил депутат: «Если выполняются определенные условия по заработной плате, то туристический бизнес освобождается от уплаты НДС. В период, когда была тяжелая ситуация с ковидом, они были освобождены от уплаты налогов, которые шли местным бюджетам».