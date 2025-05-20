Туризм

Почти 28 тысяч человек отдохнули в санаториях Псковской области в 2024 году

Почти 28 тысяч человек отдохнули в санаториях Псковской области в 2024 году, что на 8,2% больше, чем в 2023 году. Такие данные предоставил портал бронирования Санатории-России.рф. Рейтинг составлен на основании данных количества отдохнувших в санаториях.

По данным портала, количество мест в санаториях Псковской области составило 1665.

Псковская область заняла шестое место на Северо-Западе РФ по числу отдохнувших в санаториях по итогам 2024 года. В первую тройку популярности по числу отдохнувших в санаториях Северо-Запада РФ в 2024 году вошли Санкт-Петербург, Калининградская и Новгородская области.

По словам члена правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, количество гостей санаториев страны в прошлом году выросло на 3,2% и составило 7 млн 276 тысяч человек.