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Туризм

«Горячую линию» по вопросам защиты прав туристов организует псковский Роспотребнадзор

26.05.2025 16:00|ПсковКомментариев: 0

Управление Роспотребнадзора по Псковской области в преддверии летнего сезона, когда многие россияне планируют поездки, открывает «горячую линию», посвященную вопросам защиты прав потребителей в сфере туристических услуг, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

С 26 мая по 6 июня специалисты ведомства готовы проконсультировать по широкому спектру вопросов, связанных с покупкой туристических путевок, оказанием услуг в гостиницах, правами туристов. Кроме того, будут даны рекомендации по пребыванию на жаре, безопасному питанию, качеству питьевой воды, правилам купания и необходимым прививкам для путешествий.

Псковичи могут обратиться с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по следующим телефонам:

  • в городе Пскове, Псковском, Гдовском, Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском, Стругокрасненском, Плюсском, Порховском, Дновском районах: (8112) 62-24-77, (8112) 62-25-03;
  • в городе Великие Луки, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах: (81153) 7-70-96, (81153) 7-13-11;
  • в Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском районах: (81151) 2-60-50, (81138) 2-24-23;
  • Консультативный центр для потребителей при Центре гигиены и эпидемиологии в Псковской области: 8(8112) 66-21-16, (8112) 66-83-894;
  • На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

В управлении напомнили, что каждый потребитель имеет право на качественные услуги, а Роспотребнадзор помогает защитить эти права.

Источник: Псковская Лента Новостей
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