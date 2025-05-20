«Горячую линию» по вопросам защиты прав туристов организует псковский Роспотребнадзор

Управление Роспотребнадзора по Псковской области в преддверии летнего сезона, когда многие россияне планируют поездки, открывает «горячую линию», посвященную вопросам защиты прав потребителей в сфере туристических услуг, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.
С 26 мая по 6 июня специалисты ведомства готовы проконсультировать по широкому спектру вопросов, связанных с покупкой туристических путевок, оказанием услуг в гостиницах, правами туристов. Кроме того, будут даны рекомендации по пребыванию на жаре, безопасному питанию, качеству питьевой воды, правилам купания и необходимым прививкам для путешествий.
Псковичи могут обратиться с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по следующим телефонам:
В управлении напомнили, что каждый потребитель имеет право на качественные услуги, а Роспотребнадзор помогает защитить эти права.