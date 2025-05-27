Туризм

Турпоток в Пскове увеличился на 5% — Борис Елкин

Об увеличении турпотока в городе Пскове рассказал глава города Борис Елкин в рамках 36-го заседания Псковской городской Думы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Прежде всего, подчеркну стабильный рост туристического потока – только по официальной статистике за последний год он увеличился более чем на 5%. Ключевым драйвером этого роста выступают частные инвестиции, делающие Псков привлекательнее не только для его жителей, но и для туристов. Открывшийся мультимедийный фонтан стал новой точкой притяжения для всего города», - сказал Борис Елкин.

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Он добавил, что одной из любимых достопримечательностей города остаются Барсики, квест по поиску которых привлек 5 500 горожан и гостей города.

Борис Елкин отметил, что благодаря инвестициям в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Пскове появился пляж «Воздух».

Напомним, Борис Елкин сегодня представил отчет о своей деятельности и деятельности администрации города за 2024 год.