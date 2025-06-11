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Туризм

В Псковской области 100 молодых специалистов со всей страны создают турмаршруты

16.06.2025 15:28|ПсковКомментариев: 0

Второй заезд всероссийского проекта «Истоки. Школа» — «Древние города» проходит на базе круглогодичного молодежного историко-культурного центра «Истоки» в Печорах. Участники разрабатывают авторские маршруты, которые войдут в единый ресурс и станут частью федеральных и региональных турпрограмм через партнерство с программой Росмолодежи «Больше, чем путешествие», сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фотографии: пресс-служба круглогодичного молодежного историко-культурного центра «Истоки»

Участниками заезда стали 100 молодых профессионалов — историки, краеведы, специалисты по туризму и развитию территорий. Главная цель события — создать маршруты, основанные на локальной истории, культуре и духовных традициях городов России.

«Мы ожидаем, что участники представят девять авторских маршрутов, охватывающих свыше 25 населенных пунктов. Важно, что все они создаются не в кабинетах, а в живом взаимодействии. Это не абстрактные концепции, а конкретные проекты, которые смогут привлечь туристов, укрепить локальную идентичность и стать точками роста для регионов. Такие инициативы позволяют объединить ресурсы разных уровней — от власти до инициативных групп — и выстраивать устойчивые партнерства на местах», — прокомментировала директор Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова.

Программа посвящена четырем важным темам: историко-культурному богатству малых городов и их туристической привлекательности, духовному наследию исторических мест, значению туризма для экономического развития, а также роли общественных инициатив и совместной работы разных структур в устойчивом развитии территорий.

«Наша задача не просто собрать маршруты, а сделать их живой частью туристических программ. Мы уже работаем над этим. Именно глубокая вовлеченность участников превращает проект в устойчивую модель развития территорий. Так рождается новая идентичность — через прикосновение к истории, корням, культурному наследию. Мы убеждены: двигаться вперед можно через образование и чувство сопричастности. Это работа на перспективу, именно она меняет будущее. Поездкой "Древние города“ в Печоры также поощрены 50 наших лучших аттестованных гидов-экскурсоводов и менеджеров туризма — представителей сообщества "Проводники смыслов. Экскурсоводы“, уверен, что для них это будет интересный и вдохновляющий опыт, особенно полезный для их деятельности», — рассказала проектный директор программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» Людмила Кляузова.

Семейный формат стал одной из особенностей всероссийского проекта «Истоки. Школа». В заезде примут участие 11 семей с детьми. Для них организована отдельная программа с мастерскими, экскурсиями и заданиями по составлению родословной. Каждый ребенок получил в подарок деревянную лошадку — символ семейного пути к истокам.

Одновременно с участниками в проект интегрированы выпускники Псково-Печерской семинарии. 7 семинаристов участвуют в общей программе, отвечают на вопросы, обсуждают духовные и культурные смыслы, формируя опыт открытого миссионерства.

Свой вклад в заезд вносят и наставники. В течение заезда они проводят полевые исследования, чтобы составить обобщенный портрет участников, их мотивации и ценностей. Это ляжет в основу будущих методических рекомендаций по организации таких проектов в регионах. Исследование поможет понять, как усилить влияние программы, где требуется поддержка, а где можно внедрять новые форматы.

«Мы приехали всей семьей из Донецкой Народной Республики, потому что верим: историю важно не только знать, ее нужно проживать. Мне посчастливилось побывать на форуме в Севастополе и всероссийском проекте "Истоки. Школа“ в Печорах. Я мечтала привезти своих детей, мужа, маму — собрать всех вместе, подарить им встречу с этим удивительным местом, с его атмосферой и теплом. И я счастлива, что эта мечта сбылась. Здесь мы увидели, как прошлое оживает и объединяет людей со всех уголков страны. Для наших детей это не просто поездка, а настоящее путешествие к своим корням. Через мастерские, экскурсии, творчество они по-настоящему прикасаются к культуре, учатся беречь то, что нам завещано. Для нас, родителей, это возможность показать детям живую, большую и близкую Россию», — рассказала участница заезда «Древние города», социальный педагог средней общеобразовательной школы №220 имени К. Д. Ушинского Донецкой Народной Республики Анастасия Сиканевич.

Всероссийский проект «Истоки. Школа» реализуется с 2022 года и объединяет представителей различных сфер — от историков и преподавателей до дизайнеров, поэтов и волонтеров — с целью углубления профессиональных знаний, обмена опытом и формирования сообщества молодых людей, стремящихся к сохранению и приумножению культурных и исторических ценностей России.

Организатором события выступает Роспатриотцентр Росмолодежи. Партнеры заезда — программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие», Общероссийская организация «Городские реновации».

Источник: Псковская Лента Новостей
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