В Псковской области 100 молодых специалистов со всей страны создают турмаршруты

Второй заезд всероссийского проекта «Истоки. Школа» — «Древние города» проходит на базе круглогодичного молодежного историко-культурного центра «Истоки» в Печорах. Участники разрабатывают авторские маршруты, которые войдут в единый ресурс и станут частью федеральных и региональных турпрограмм через партнерство с программой Росмолодежи «Больше, чем путешествие», сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.
Фотографии: пресс-служба круглогодичного молодежного историко-культурного центра «Истоки»
Участниками заезда стали 100 молодых профессионалов — историки, краеведы, специалисты по туризму и развитию территорий. Главная цель события — создать маршруты, основанные на локальной истории, культуре и духовных традициях городов России.
Программа посвящена четырем важным темам: историко-культурному богатству малых городов и их туристической привлекательности, духовному наследию исторических мест, значению туризма для экономического развития, а также роли общественных инициатив и совместной работы разных структур в устойчивом развитии территорий.
Семейный формат стал одной из особенностей всероссийского проекта «Истоки. Школа». В заезде примут участие 11 семей с детьми. Для них организована отдельная программа с мастерскими, экскурсиями и заданиями по составлению родословной. Каждый ребенок получил в подарок деревянную лошадку — символ семейного пути к истокам.
Одновременно с участниками в проект интегрированы выпускники Псково-Печерской семинарии. 7 семинаристов участвуют в общей программе, отвечают на вопросы, обсуждают духовные и культурные смыслы, формируя опыт открытого миссионерства.
Свой вклад в заезд вносят и наставники. В течение заезда они проводят полевые исследования, чтобы составить обобщенный портрет участников, их мотивации и ценностей. Это ляжет в основу будущих методических рекомендаций по организации таких проектов в регионах. Исследование поможет понять, как усилить влияние программы, где требуется поддержка, а где можно внедрять новые форматы.
Всероссийский проект «Истоки. Школа» реализуется с 2022 года и объединяет представителей различных сфер — от историков и преподавателей до дизайнеров, поэтов и волонтеров — с целью углубления профессиональных знаний, обмена опытом и формирования сообщества молодых людей, стремящихся к сохранению и приумножению культурных и исторических ценностей России.
Организатором события выступает Роспатриотцентр Росмолодежи. Партнеры заезда — программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие», Общероссийская организация «Городские реновации».