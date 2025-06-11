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Как вернуть деньги за «невозвратный авиабилет», рассказал юрист

19.06.2025 22:01|ПсковКомментариев: 0

Многие россияне покупают авиабилеты заранее — за несколько месяцев до отпуска. Это позволяет сэкономить, но есть нюанс: билеты чаще всего невозвратные. Тем не менее иногда возникают ситуации, когда их нужно сдать. Юрист Светлана Стрежнёва объяснила, в каких случаях это возможно.

Приказом Минтранса России от 28.06.2007 №82 утверждены Федеральные авиационные правила «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей». В соответствии с п. 2 ст. 786 ГК РФ, покупка авиабилета удостоверяет заключение договора воздушной перевозки пассажира, пишет RuNews24.ru.

За перевозку пассажиров/багажа/грузов перевозчиком или уполномоченным агентом взимается провозная плата, которая определяется на основе установленного перевозчиком тарифа и сборов, предусмотренных Правилами формирования и применения тарифов на регулярные воздушные перевозки пассажиров и багажа, взимания сборов в области гражданской авиации (утв. приказом Минтранса РФ от 25.09.2008 № 155), а в случае заказа пассажиром дополнительных услуг повышенной комфортности — стоимости таких услуг (пункты 29, 30 правил).

«При оплате и/или оформлении перевозки пассажиру предоставляется необходимая информация, в том числе сведения как об условиях договора воздушной перевозки пассажира и нормах бесплатного провоза багажа/нормах провоза ручной клади, так и об условиях применения тарифа с информацией об условиях возврата (невозврата) уплаченной за перевозку провозной платы и правилах перевозчика (пункт 37 правил)», — объяснила эксперт.

Провозную плату (стоимость билета) пассажиру обязаны вернуть (даже по «невозвратному тарифу») в следующих случаях, не зависящих от пассажира (пункт 41 правил):

  • вынужденное изменение условий договора воздушной перевозки — отмена или задержка рейса, изменение перевозчиком маршрута, выполнение рейса не по расписанию;

  • несостоявшаяся отправка пассажира из-за невозможности предоставить ему место на рейс в дату, указанную в билете, или из-за продолжительного проведения его досмотра, если при досмотре багажа или личном досмотре пассажира не было обнаружено запрещенных к перевозке веществ и предметов;

  • необеспечения перевозчиком стыковки рейсов в случае выполнения единой перевозки;

  • непредоставления пассажиру обслуживания по классу, указанному в билете;

  • неправильное оформление билета перевозчиком или уполномоченным агентом;

  • в иных случаях (внезапная болезнь пассажира либо болезнь или смерть члена его семьи, совместно следующего с ним на воздушном судне, что должно быть подтверждено медицинскими документами).

«Если пассажир решил отказаться от перелета по каким-то другим причинам, то возвращать стоимость билета по «невозвратному тарифу» перевозчик/уполномоченный агент не обязан», — заключила юрист Светлана Стрежнёва.

Источник: Псковская Лента Новостей
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