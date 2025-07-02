Туризм

Антон Мороз: В Пскове нужно жить

В Псковской области много туристов, и если создать в регионе определенные условия, приезжие захотят поселиться на Псковщине навсегда. Такое мнение в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102,6 FM) озвучил победитель праймериз «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз.

«Если мы сможем обеспечить населению достаточный уровень экономического обеспечения, чтобы комфортно было жить, то сюда люди потянутся. Сейчас мешает нахождение поблизости Санкт-Петербурга и Москвы. Это два города, которые, к большому сожалению, оттягивают на себя большое количество населения не только из Псковской области, но и из других регионов, но они нерезиновые. Это надо тоже понимать. Если мы будем развивать те направления, которые специфичны для Псковского региона, то вслед за туристами сюда придут люди, которые будут их обслуживать, а если их будут обслуживать, то они захотят здесь жить, потому что в Пскове нужно жить», – сказал Антон Мороз.

Он подчеркнул, что регион привлекателен как место постоянного проживания.

«Пока, к сожалению, если посмотреть на количество населения, находящееся на территории Псковской области из других регионов, оно превышает количество жителей. Это говорит о том, что регион привлекателен. Не хватает того, что позволит этому населению получить статус оседлости. Рабочие места, я не сомневаюсь, есть, их надо просто развивать, поскольку туристическая, культурная сферы просто обязаны развиваться в Псковской области», – добавил Антон Мороз.