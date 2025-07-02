Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псков Летние террасы
Бизнес В Великих Луках
Легким десертам — легкая сметана
Мошенники под видом операторов
островичи шагают в будущее
Псковская область 80-летие Победы
Что делать При укусе клеща
Господин Рейтингомер
Жить в Атмосфере
псковские фермеры на «Винограде»
Лев в клетке
Комфортные и безопасные
Задержание ректора ПсковГУ
Легкая кухня Ягодный пудинг
ПЛН 25 лет
 
 
 
ещё Туризм 02.07.2025 18:090 Центр агротуризма развивается на территории палкинской деревни Синицы 04.07.2025 16:120 В ВТБ определили самые дорогие и любимые места летнего отдыха россиян 04.07.2025 15:420 Антон Мороз: В Пскове нужно жить 04.07.2025 14:590 Фотофакт: Судно «Иния» заметили на реке Великой в Пскове 03.07.2025 12:380 Вечерний рейс на Талабские острова по субботам запустят в Псковском районе 02.07.2025 18:090 Центр агротуризма развивается на территории палкинской деревни Синицы
 
 
 
Самое популярное 29.06.2025 18:071 Депутат Госдумы Константин Затулин попал в ДТП в Псковской области 27.06.2025 10:490 Михаил Ведерников: В районе определённых объектов мобильная связь «лежать» будет долго 01.07.2025 11:544 Лошадницы подрались на псковском фестивале «Виноград». ВИДЕО 30.06.2025 14:482 С 1 июля в Псковской области появятся министры 01.07.2025 11:562 Стали известны подробности смерти псковички, на которую рухнуло дерево
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

Антон Мороз: В Пскове нужно жить

04.07.2025 15:42|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области много туристов, и если создать в регионе определенные условия, приезжие захотят поселиться на Псковщине навсегда. Такое мнение в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102,6 FM) озвучил победитель праймериз «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз. 

«Если мы сможем обеспечить населению достаточный уровень экономического обеспечения, чтобы комфортно было жить, то сюда люди потянутся. Сейчас мешает нахождение поблизости Санкт-Петербурга и Москвы. Это два города, которые, к большому сожалению, оттягивают на себя большое количество населения не только из Псковской области, но и из других регионов, но они нерезиновые. Это надо тоже понимать. Если мы будем развивать те направления, которые специфичны для Псковского региона, то вслед за туристами сюда придут люди, которые будут их обслуживать, а если их будут обслуживать, то они захотят здесь жить, потому что в Пскове нужно жить», – сказал Антон Мороз.

Он подчеркнул, что регион привлекателен как место постоянного проживания. 

«Пока, к сожалению, если посмотреть на количество населения, находящееся на территории Псковской области из других регионов, оно превышает количество жителей. Это говорит о том, что регион привлекателен. Не хватает того, что позволит этому населению получить статус оседлости. Рабочие места, я не сомневаюсь, есть, их надо просто развивать, поскольку туристическая, культурная сферы просто обязаны развиваться в Псковской области», – добавил Антон Мороз.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
С 1 июля повышаются тарифы на ЖКУ. Какая часть от вашей зарплаты уходит на их погашение?
В опросе приняло участие 337 человек
04.07.2025, 16:120 В ВТБ определили самые дорогие и любимые места летнего отдыха россиян 04.07.2025, 16:040 Александр Братчиков: Бизнес сокращает издержки из-за ставок по кредитам 04.07.2025, 15:590 Реплика Константина Калиниченко: Такой футбол нам не нужен 04.07.2025, 15:590 Помочь малоимущим семьям и одиноким пожилым людям предлагают псковичам
04.07.2025, 15:560 Режиссёр Ренат Давлетьяров: Способность быть актером либо дана, либо нет 04.07.2025, 15:460 Два уголовных дела завели в отношении декана факультета Великолукской сельхозакадемии за взятки 04.07.2025, 15:420 Антон Мороз: В Пскове нужно жить 04.07.2025, 15:350 Фестиваль «Добрый рок» стартует в Палкинском районе
04.07.2025, 15:340 Водитель BMW съехал в водоем на трассе Устюжна - Великие Луки - Невель 04.07.2025, 15:310 Сергей Вострецов: Дополнительный отпуск после пяти лет работы — благодарность за стабильность 04.07.2025, 15:280 Госдума приоритетно рассмотрит проект о льготах для матерей-героинь 04.07.2025, 15:110 ВТБ: Мошенники обновили схему обмана с «перерасчетом пенсии»
04.07.2025, 15:090 «Западные ворота» ориентируются на зрительски успешное кино — продюсер 04.07.2025, 14:590 Фотофакт: Судно «Иния» заметили на реке Великой в Пскове 04.07.2025, 14:550 В России зафиксирован сбой в работе мобильных операторов 04.07.2025, 14:450 «Дневной дозор»: Не пора ли либерализовать избирательное законодательство?
04.07.2025, 14:390 ГД в текущем созыве приняла 56 законов о защите семьи 04.07.2025, 14:340 Режиссер Анджей Петрас: Фильм открытия «Западных ворот» — промежуточная версия 04.07.2025, 14:250 Житель Пскова «развёл» трёх петербурженок на сайте знакомств 04.07.2025, 14:240 ЦБ ожидает по итогам 2025 года долю безналичных платежей на уровне до 90%
04.07.2025, 14:160 «Краски города»: Кинофестиваль «Западные ворота» и романтичный тренд. ВИДЕО 04.07.2025, 14:150 Продюсер фестиваля «Западные ворота»: Если грамотно прописан сценарий, остальное — дело техники 04.07.2025, 14:090 Белорусские малые архитектурные формы украсили соцучреждения Псковского района 04.07.2025, 13:520 Автомобиль Mitsubishi съехал в реку в псковском садоводстве
04.07.2025, 13:500 Новинки «Западных ворот-2025» назвал продюсер фестиваля 04.07.2025, 13:440 Легенды и факты Партизанского края 04.07.2025, 13:430 С пушкинского объяснения в любви начнут новый сезон «Летних вечеров…» в Тригорском в Псковской области 04.07.2025, 13:360 Выставка о роли кино в годы Великой Отечественной войны открылась в Пскове
04.07.2025, 13:320 Начинается видеотрансляция программы «В фокусе»: Зачем кинофестивали в регионах? 04.07.2025, 13:230 Режим повышенной готовности ввели в Невельском округе из-за «плавучего» острова 04.07.2025, 13:220 В одном из компьютерных клубов Пскова произошел конфликт, переросший в драку 04.07.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «В фокусе»: Новинки и участники «Западных ворот-2025»
04.07.2025, 12:550 Игорь Шатурный о ремонте дорог: Основное – это контроль качества 04.07.2025, 12:530 Жертвами мошенника стали пожилые горожане из Пскова, Твери и Иркутска 04.07.2025, 12:470 Владимир Цветков избран главой Дновского муниципального округа 04.07.2025, 12:390 «В фокусе»: Зачем кинофестивали в регионах?
04.07.2025, 12:320 На трассе «Псков» водитель BMW разогнался до 253 км/ч 04.07.2025, 12:310 Интерактив: Переходи на красный! 04.07.2025, 12:260 ПЛН-25. Три кита успеха 04.07.2025, 12:260 Похолодание прогнозируют в Псковской области на выходных
04.07.2025, 12:230 В Пскове проверили 16 бывших мигрантов, скрывающихся от исполнения воинского долга 04.07.2025, 12:100 В Госдуме заявили об усилении контроля за деятельностью работников ЖКХ 04.07.2025, 12:060 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Нейросеть вместо журналиста, пилот космического корабля, мама мыла раму 04.07.2025, 11:520 ТОС: Такие Островичи Самостоятельные
04.07.2025, 11:430 Бронепробег «Дорога мужества» пройдет через Псков и Великие Луки 04.07.2025, 11:310 Что чувствует водитель, впервые севший за руль нового CHERY? 04.07.2025, 11:260 «В фокусе»: Новинки и участники «Западных ворот-2025» 04.07.2025, 11:120 К зарплате в цифровых рублях готовы только 7% псковичей — опрос
04.07.2025, 11:050 В псковском музее представили новый экспонат по проекту «Предметный мир войны» 04.07.2025, 10:560 Сотрудники спецназа псковской Росгвардии прошли испытания на право носить знак отличия 04.07.2025, 10:490 «На пятой передаче»: Штрафы для таксистов, скидка нарушителям и новые госпошлины 04.07.2025, 10:480 Псковские туристы приглашают 5 июля на «Праздник Нептуна»
04.07.2025, 10:460 Более 4 тысяч псковских пенсионеров получают выплату за детей на иждивении 04.07.2025, 10:350 Второй кастинг «Битвы талантов» состоится 6 июля в Пскове 04.07.2025, 10:330 Три хозяйственных постройки сгорели в Псковской области за сутки 04.07.2025, 10:150 Виновник ДТП из Красногородска возместил ущерб после ареста счетов
04.07.2025, 10:080 «Прессинг»: Нейросеть вместо журналиста, пилот космического корабля, мама мыла раму 04.07.2025, 09:570 В Пскове стартует VI Международный кинофестиваль «Западные ворота» 04.07.2025, 09:550 Дом, гараж и баня сгорели в островской деревне Влазово 04.07.2025, 09:510 Жителя Островского района оштрафовали за оправдание терроризма
04.07.2025, 09:440 Построен газопровод для догазификации печорской деревни Печки 04.07.2025, 09:340 «Зверьё моё»: В мире кошек, живущих под охраной сенбернара 04.07.2025, 09:150 Только 10% псковичей оценивают свою работу на максимальный балл - опрос 04.07.2025, 09:000 Серебристые облака над Псковом запечатлел фотограф
04.07.2025, 08:400 Вузы испытывают рекордное число бот-атак с начала приемной кампании 04.07.2025, 08:251 На эногастрономической ярмарке «Виноград» в Пскове установят рекорд 04.07.2025, 08:200 Аграрии заявили о рисках нехватки семян овощей 04.07.2025, 08:000 Делегация Псковского района приняла участие в праздновании Дня Независимости Республики Беларусь
04.07.2025, 07:300 Мемориал героям-вертолетчикам установят в Псковской области 04.07.2025, 07:000 Всемирный День отдыха от праздников отмечают 4 июля 04.07.2025, 00:200 Проезд на красный сигнал светофора стал причиной ДТП на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО 03.07.2025, 22:000 Рекомендации по посещению сауны дал эксперт по биохакингу
03.07.2025, 21:450 Умер актер Майкл Мэдсен 03.07.2025, 21:400 В гидрометцентре рассказали о причинах июньского шторма 03.07.2025, 21:200 Экс-депутат Псковской городской думы Александр Самуйлов стал главой МТС в республике Коми 03.07.2025, 20:550 «Деловая Россия» и Аркадий Мурылев подписали соглашение о сотрудничестве
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru