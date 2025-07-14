Псковской области выделили 188 млн рублей на строительство модульных отелей

Псковская область получит 188 млн рублей на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных средств размещения туристов, что позволит создать дополнительные места для комфортного отдыха. Распоряжение о распределении средств регионам подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
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Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, средства будут поступать в течение 3-х лет. В 2025 году региону будет выделено более 20 млн рублей, в 2026 году - свыше 92 млн рублей, в 2027 году - порядка 75,5 млн рублей.
Поддержка будет предоставляться в рамках федерального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения», входящего в новый национальный проект «Туризм и гостеприимство».
Средства господдержки будут направляться на финансовое обеспечение или возмещение затрат на приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения для туристов.
Всего в 2025–2027 годах из федерального бюджета на эти цели будет направлено 15 млрд рублей. Субсидии будут предоставлены 55 регионам, инвестиционные проекты в которых были отобраны по результатам конкурса, проводимого Минэкономразвития. Там появится еще свыше 10 тысяч мест для отдыха туристов.
По словам Михаила Мишустина, в предыдущие три года 65 регионам на эти цели было выделено 20 млрд рублей, благодаря чему было построено около 13 тысяч номеров для туристов.