Туризм

Псковский центр загородного отдыха «Лукоморье» отпразднует свой 20-летний юбилей

Псковскому центру загородного отдыха «Лукоморье» в этом году исполняется 20 лет. В связи с этим центр приглашает псковичей принять участие в праздновании юбилея, который состоится 2 и 3 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей представители центра.

«За историю центра загородного отдыха много яркого и интересного происходило и продолжает происходить. Большое количество любящих сердец провели свое первое семейное торжество, а юбиляры открывали свои новые страницы жизни! Даже сложно сказать, сколько тонн мяса были пожарены в виде шашлыков и сколько фейерверков запущено в небо! Да! Лукоморье — это уже наша общая история и история каждого отдыхающего в частности!» - подчеркнули руководители.

В программе праздника: пенная и праздничная дискотека, анимация и конкурсы. Старт праздничных программ — с 13:00.