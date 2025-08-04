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Туризм

T2 предлагает идеи для путешествий по Северо-Западу

05.08.2025 17:39|ПсковКомментариев: 0

T2, российский оператор мобильной связи, обновил платформу о путешествиях: теперь туристам доступны готовые маршруты длительностью от одного до трех дней, а также полезные сервисы и выгодные предложения от партнеров. География проекта – от Калининграда до Камчатки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании. 

Фото: Никита Ермаков

Окунуться в поморский быт, разгадать культурный код Заполярья, пройти путь из варяг в греки или увидеть один из самых высоких маяков Европы – жителям Псковской области предлагают спланировать свое идеальное путешествие продолжительностью в один, два или три дня. Варианты разнообразные: от историко-культурных и гастрономических до природных и краеведческих. Платформа подберет маршрут по заданным критериям рядом с домом или в любом другом регионе – в каждом из них оператор собрал самые яркие и интересные приключения.

В Калининградской области, где сохранилось множество аутентичных памятников прусской архитектуры, можно погрузиться в мир Средневековья: узнать легенды рыцарского замка Вальдау, продегустировать сыр по старинному рецепту на крафтовой сыроварне, послушать оперу в интерьерах готической кирхи.

Любителям экстрима подойдет Мурманская область с ее суровой заполярной природой. Для самых отчаянных – арктический фридайвинг или сап-тур по водам Баренцева моря. Менее радикальный вариант – поездка на квадроциклах по тундре. Если нет настроения на подвиги, всегда можно отправиться по музеям или дегустировать северные деликатесы – в ресторанах группы «Синдикат» в Мурманске абонентов T2 ждут приятные предложения и скидки.

Также платформа предложит составить плейлист в дорогу, подобрать спонтанный маршрут через рандомайзер, оформить страховку или забронировать услуги автоконсьержа. Все опции и специальные предложения, а также полный список локаций доступны на сайте

«Анализ больших данных позволяет нам сделать вывод об увеличении турпотока на Северо-Западе год к году. Особенно популярными становятся комбинированные туры, которые сочетают Петербург, Карелию, Новгородскую и Псковскую области. Что бы ни выбрали путешественники – литературную прогулку по следам Достоевского в Старой Руссе, погружение в поморский быт в деревне под Архангельском или изучение древних фресок в храмах Вологодчины – мы позаботились о том, чтобы в поездках абонентам были доступны все привычные цифровые сервисы. Для этого компания планомерно развивает мобильную сеть не только в популярных местах отдыха, но и в тех локациях, которые только набирают туристический потенциал. Благодаря широкому покрытию клиенты T2 могут свободно общаться и обмениваться эмоциями с родными и друзьями», - сказал директор макрорегиона «Северо-Запад» T2 Сергей Тимошин. 
Источник: Псковская Лента Новостей
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