Туризм

Гелена Самохвалова: Парки аттракционов, музеи и туроператоры должны сотрудничать

Парки аттракционов, музеи и туроператоры должны сотрудничать и разрабатывать совместные предложения для туристов, заявила в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6 FM) президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур», генеральный директор турфирмы «София» Гелена Самохвалова.

«Аттракционы, парки развлечений - это один из очень значимых сегментов туристской отрасли в любом регионе, раскручен ли он или только начинает представлять свои возможности. Это дает расширение клиентской базы для туроператоров, для региона в общем. Почему я так говорю? Потому что в настоящее время, с развитием современных технологий, естественно, не все туристы, как мы, профессионалы, говорим, организованные. Многие пользуются сервисами и организовывают свой отдых самостоятельно», - отметила Гелена Самохвалова.

Она подчеркнула, что парки аттракционов, вроде «Волшебной горы» в Пскове, необходимы, чтобы предоставить туристам альтернативных отдых, вне культурных или экскурсионных программ.

«Что касается парков и аттракционов на территории Псковской области, в частности “Волшебной горы”, это очень классная и нужная история. Нужно больше сегментов привлечения туристов в различное время суток. В дневное время наш регион, который богат историко-культурным наследием, занимает наших туристов экскурсионным обслуживанием. Но в вечернее время, выходные дни, например, для музеев это понедельник, задержать гостей региона могут именно аттракционы. Когда открывался этот объект, насколько я помню, глава региона Михаил Юрьевич Ведерников сказал о том, что это локация, где псковичи смогут провести время всей семьёй, но и гости города туда же пойдут, и не только на выходные или праздники, они смогут в регионе провести полноценный отпуск. Так вот, что касается проведения полноценного отпуска, я считаю, здесь начинается взаимодействие с туроператорами», - заметила Гелена Самохвалова.

В качестве примера взаимодействия она привела опыт европейских стран и мегаполисов России, где при покупке билета на музейную экспозицию есть возможность посетить другой туристический объект.

«В настоящий момент наличие этих локаций очень нужно региону, но, насколько я понимаю и знаю ситуацию и по себе лично, по своему бизнесу, туроператорам региона не было предоставлено каких-то преференций, возможно, скидок. Мы же можем взаимодействовать, быть партнерами. Это очень взаимовыгодно для того, чтобы люди, когда приехали с экскурсий, смогли отдохнуть, а потом, особенно семейные пары, смогли бы провести вечернее, дневное время, в отсутствие экскурсий, именно на этих аттракционах. И потом, не надо велосипед изобретать, ведь есть уже опыт европейских стран, есть опыт наших мегаполисов, когда, покупая билет на аттракцион, ты можешь также уже гарантированно в определённый период, допустим, прокатиться на катере, который сейчас у нас есть стартует именно от "Волшебной горы”. Это уже отработанный механизм. Речной круиз, включающий в себя колесо обозрения, либо посещение какой-то музейной экспозиции, либо ещё что-то. Это гибридный билет, это очень перспективно, очень взаимовыгодно и очень актуально, потому что это уже апробировано везде. Зачем мы будем отдельно что-то продвигать?» - задается вопросом Гелена Самохвалова.

Она отметила, что за год действия парка аттракционов подобных инициатив в Псковской области не прослеживается.

«Наш судно “Иния” паркуется там, где люди находятся постоянно. Я призываю: давайте взаимодействовать. За год работы этого прекрасного парка мы, туроператоры, не получили предложений. Турагенты бы подключились к нам, мы бы дальше эту систему разработали. Нельзя работать разрозненно, тем более, что есть отработанные примеры. Город Лондон, город Париж, город Санкт-Петербург, город Москва. Например, покупаешь билет на колесо обозрения в Лондоне и получаешь билет на круизник. Надо использовать уже отработанный мировой опыт и продолжать взаимодействовать. Сила в партнёрстве, а не в разрозненности», - заключила Гелена Самохвалова.

Напомним, судно «Иния» вышло на экскурсионные маршруты с 9 июля.