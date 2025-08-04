Туризм

Псковичи и туристы неплохо крутят педали — Александр Терентьев о популярности катамаранов

Катер «Иния» и катамараны пользуются большим спросом у псковичей и гостей города. Об этом сообщил директор компании «АИК» Александр Терентьев в эфире передачи «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM).

«По техническим характеристикам "Иния" может швартоваться не только у нас. Мы с министерством решили, что это будет неплохо. Мы создали пространство, которое может вовлекать в себя различные объекты. Те кто приезжают в город, видят наше колесо, а подъезжая к нам, увидят и теплоход. Он востребован не только среди горожан», - сказал Александр Терентьев.

Он добавил, что катамараны изначально были экспериментом в Великих Луках. Увидев их популярность, услугу проката катамаранов стали предоставлять и в Пскове.

«Много молодежи также катается на катамаранах. Для нас это был эксперимент. Первый прокат мы запустили в Великих Луках. Там было понятно, как это работает, все плавают к крепости, Ловать - река более спокойная. Великая всё-таки судоходная река, более сильное течение. Оказалось, что горожане и гости отлично крутят педали. В большей части акватории есть, где плавать. Пошел взаимный обмен катамаранами даже. Мы явно нашли отклик у посетителей, - заключил Александр Терентьев.