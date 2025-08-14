Туризм

За полгода псковские санатории и базы отдыха посетили 26,7 тысячи отдыхающих

За шесть месяцев 2025 года псковские санатории и базы отдыха посетили около 26,7 тысячи человек. Об этом сообщил председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов в новом выпуске программы «Беседка» на волнах «ПЛН FM» (102,6 FM).

Гость студии добавил, что в санатории «Хилово» за шесть месяцев 2024 года отдохнули 7 353 человека, за шесть месяцев 2025 года – 7 433. Также за год рост посетителей заметен в санаториях «Череха», «Голубые озера», на базе «Алоль».

Кроме того, Игорь Иванов отметил, что в Калининградской области есть система оздоровления для беременных мам. В Псковской области хотят рассмотреть эту же систему.

«Вопросы демографии и продолжительности жизни, материнства и детства всегда на повестке», - добавил председатель Псковского областного совета профессиональных союзов.

Все базы отдыха и санатории в Псковской области работают круглогодично, в последнее время уходит понятие односезонности.

«Если мы говорим о наших санаториях, то сезонности, которую мы могли наблюдать ранее, теперь нет», - добавил Игорь Иванов.