Туризм

Игорь Иванов: Услуги в профсоюзных санаториях оказывают на самом высоком уровне

В Псковской области отдых в санаториях и на базах отдыха проходит на самом высоком уровне. Об этом сообщил председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов в новом выпуске программы «Беседка» на волнах «ПЛН FM» (102,6 FM).

«Мы профессионально занимается подготовкой и обучением наших кадров. Это логично и правильно. Качество отдыха у нас всегда совершенствуется», - подчеркнул гость студии.

Игорь Иванов рассказал, что в регионе существуют санатории и базы отдыха для самых разных категорий граждан. Псковичам и туристам предоставляют возможность отдыха самого различного ценового диапазона.

«Мы подстраиваемся под разные реалии. Это приобретение дорогостоящего оборудования, гранты и все остальное. Мы должны предоставлять качественные услуги, потому что мы уважаем себя и уважаем людей», - добавил он.