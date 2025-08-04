Псковcкая обл.
Туризм

Игорь Иванов: Услуги в профсоюзных санаториях оказывают на самом высоком уровне

14.08.2025 12:56|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области отдых в санаториях и на базах отдыха проходит на самом высоком уровне. Об этом сообщил председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов в новом выпуске программы «Беседка» на волнах «ПЛН FM» (102,6 FM).

«Мы профессионально занимается подготовкой и обучением наших кадров. Это логично и правильно. Качество отдыха у нас всегда совершенствуется», - подчеркнул гость студии. 

Игорь Иванов рассказал, что в регионе существуют санатории и базы отдыха для самых разных категорий граждан. Псковичам и туристам предоставляют возможность отдыха самого различного ценового диапазона.

«Мы подстраиваемся под разные реалии. Это приобретение дорогостоящего оборудования, гранты и все остальное. Мы должны предоставлять качественные услуги, потому что мы уважаем себя и уважаем людей», - добавил он.

Пресс-портрет
Иванов Игорь Олегович Председатель Псковского областного совета профсоюзов
Теги: #санатории #профсоюзы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
