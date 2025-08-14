Национальный туристический автомаршрут создают в Псковской области

Национальный туристический автомаршрут разрабатывают в Псковской области. Как сообщил в своем Telegram-канале президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев, перспективы создания такого пилотного проекта обсудили на встрече со специалистами Фонда инвестиционного развития региона и представителями малого бизнеса.
Фото: Автомототуризм с Сергеем Лобаревым / Telegram
Встреча прошла в филиале фонда в Москве.
«Псковская область – это кладезь истории и красоты. Я уверен, что развитие автотуризма здесь даст мощный толчок для развития региона, - написал Сергей Лобарев. - Мы, как ассоциация, готовы делиться опытом, привлекать экспертов, инвесторов для создания мотелей и сервиса, помогать бизнесу создавать комфортные условия для путешественников. Важно создать качественные дороги, дорожную инфраструктуру, кемпинги, чтобы автотуристы могли путешествовать безопасно и с комфортом».
Уже сегодня фонд встречает в Псковской области первую группу инвесторов в области строительства туристической инфраструктуры для автолюбителей. Рабочий выезд с инвесторами пройдёт по направлению Псков - Пушкинские Горы.
Ранее сообщалось, что новый автомобильный туристский маршрут «Природа памяти – память природы» доступен на туристическом портале Псковской области.