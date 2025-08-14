Туризм

СТС покажет «100 мест, где поесть» в Пскове

23 августа в 10:00 на СТС состоится премьера нового сезона гастрономического тревел-шоу «100 мест, где поесть», взявшего ТЭФИ в этом году. В одном из первых выпусков ведущий Александр Белькович расскажет про самые вкусные и атмосферные места в Пскове.

Фото: СТС

В новом сезоне ресторатор и автор кулинарных книг Александр Белькович продолжает составлять гастрономическую карту России и мира. В Пскове ведущий оценил оригинальные чебуреки с груздями, отведал томлёное в пиве вепрево колено, изучил всё разнообразие местной рыбы, в том числе это чудские окушки, судак и щука, и провёл расследование в поисках снетка. Также ведущий познакомился со старорусскими блюдами ксенимассой и глазухой, пообедал и провёл ночь в купеческих палатах семнадцатого века, нашёл лучший деревенский завтрак, псковскую Швейцарию и знаменитую ферму, где готовят диких улиток по-бургундски.

В каждом выпуске ведущий находит атмосферные заведения и рассказывает, где переночевать и что посмотреть, помогает выбрать уникальные маршруты и небанальные достопримечательности. Кроме Пскова, в этот раз он окажется в Бангкоке, Дели, Китае, Венесуэле, на Пхукете, Шри-Ланке, Чукотке и Алтае, в Краснодаре, Ставрополе, Адыгее, Карелии, Костроме, Саратове, Карачаево-Черкессии, Магадане и других местах.