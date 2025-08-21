Туризм

Туроператоры получат льготы за работу в трех дружественных сопредельных странах

Абхазия, Белоруссия и Южная Осетия должны войти в перечень сопредельных дружественных стран с благоприятными условиями для пребывания российских туристов.

Туроператоры, работающие исключительно со странами из такого перечня, смогут претендовать на льготу — сниженный размер финансового обеспечения ответственности. Он составит только 500 тысяч рублей, тогда как у компаний, работающих в сфере выездного туризма, размер такой гарантийной суммы может исчисляться десятками миллионов.

Как заявили в Минэкономразвития в июле 2025 года, когда был окончательно одобрен и подписан закон о поддержке, упрощение финансовых требований позволит туроператорам активнее развивать новые маршруты, предлагать больше вариантов отдыха по доступным ценам.

Опрошенные представители отрасли выразили надежду на расширение перечня, отметив, что сейчас льгота будет доступа только небольшим, в основном региональным игрокам рынка, которые могут заниматься монопродуктом. Кроме того, по их мнению, туроператоры, занимающиеся внутренним туризмом, могут расширить направления как раз за счет указанных в перечне стран, пишут «Известия».