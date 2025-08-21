Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
инфографика регистрируем ТОС
ПЛН 25 лет
вкусно и полезно плавленый сыр
Псков летние террасы
Господин Рейтингомер
День картофельного поля
выгодные условия кредитования бизнеса
МАФы Пскова и Великих Лук
Чем трактор лучше ламборджини
Три кита успеха
о работе профсоюзных здравниц
Задержание ректора ПсковГУ
 
 
 
ещё Туризм 21.08.2025 10:160 Делам давно минувших и сегодняшних дней: памятники, скульптуры, МАФы Пскова и Великих Лук 25.08.2025 10:210 Бронирования туров по РФ на Новый год начались в этом году за полгода 25.08.2025 09:150 В Роспотребнадзор за лето поступило 14 жалоб на туроператоров 22.08.2025 13:140 Туроператоры получат льготы за работу в трех дружественных сопредельных странах 21.08.2025 17:570 Фотофакт: Продолжается строительство гостиницы на псковской ТЭЦ 21.08.2025 10:160 Делам давно минувших и сегодняшних дней: памятники, скульптуры, МАФы Пскова и Великих Лук
 
 
 
Самое популярное 18.08.2025 14:203 Интерактив: Недоброе утро в общественном транспорте 18.08.2025 09:450 Уникальные темпы роста: о социально-экономическом развитии Великих Лук в первом полугодии. ЛОНГРИД 18.08.2025 10:490 Сбитая на переходе в Пскове девушка получила тяжелые травмы. ВИДЕО 24.08.2025 09:206 Пролёт нескольких БПЛА зафиксировали в Псковской области в ночь на 24 августа 21.08.2025 15:450 Вернется ли тепло в Псковскую область, ответила Тала Нещадимова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

Бронирования туров по РФ на Новый год начались в этом году за полгода

25.08.2025 10:21|ПсковКомментариев: 0

Российские туристы в этом году стали раньше бронировать новогодние туры по стране, глубина бронирования выросла практически до полугода, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

«У нас глубина продаж новогодних туров выросла практически до полугода. При этом средняя продолжительность отдыха уменьшилась на одну ночь - до 4 ночей. Востребованы экскурсионные направления - Карелия, Великий Устюг, Кавказ, Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Байкал и Алтай», - сказали в группе компаний «Слетать.ру».

У туроператора «Мультитур» по объемам продаж на Новый год сейчас лидируют Сочи, Анапа, Абхазия, а среди экскурсионных направлений популярен Великий Устюг, рассказала директор по продажам компании Евгения Кизей.

«У нас уже активно бронируются экскурсионные железнодорожные туры на 3 дня с размещением в поезде «Зимний экспресс», они пользуются популярностью у родителей с детьми благодаря интересной программе в Устюге и анимации в поезде», - пояснила эксперт.

Коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах сообщила, что многие российские отели открыли продажи новогодних каникул, но ряд объектов пока цены не выставили.

«Кроме того, еще не все отели, открывшие бронирования на праздники, определились с банкетами и развлекательными программами. Они планируют допродавать услуги позже, когда будет более понятна ожидаемая загрузка», - отметила она.

По словам эксперта, сейчас активнее всего на зимние каникулы бронируются санатории Кавказских Минеральных Вод. На них у туроператора приходится 38% от всего объема бронирований туров на праздники, хотя на данный момент в продажу выставлено только около 25% объектов. Доля Краснодарского края в новогодних бронированиях «Алеана» составляет сейчас чуть более 15%, здесь наиболее популярна Красная Поляна.

Одновременно началось бронирование горнолыжных курортов Архыза, Домбая, Приэльбрусья, Шерегеша, хотя цены на зимние праздники здесь значительно выше, чем в межсезонье. Есть интерес к отелям Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Калининграда. Экскурсионные программы в Великий Устюг, на Байкал, по Золотому кольцу также в топе спроса.

Туроператоры отмечают и хороший спрос на Белоруссию, где востребованы санатории, городские отели и экскурсионные программы, пишет «Интерфакс».

«Однако если говорить в целом, сейчас только самое начало новогодних бронирований, в основном это те, кто четко определился с местом и временем, первую большую волну мы ждем в сентябре. Тогда же будет и больший выбор, потому что больше отелей определится с ценами и программами. Например, пока нет никакой ясности насчет цен в Подмосковье, нет и бронирований. В октябре, по опыту прежних лет, традиционно наступает небольшое затишье, а в ноябре - снова всплеск бронирований на новогодние даты», - подытожила Евгения Кизей.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Верите ли вы, что встреча президентов России и США приблизила мир?
В опросе приняло участие 232 человека
25.08.2025, 11:390 Библиотека имени Василёва в Пскове впервые приняла участие в акции «Ночь кино» 25.08.2025, 11:340 Огнеборцы ликвидировали возгорание грузового микроавтобуса в Невеле 25.08.2025, 11:270 «ГорДозор»: Как Псков готовится к осени? 25.08.2025, 11:170 Артиллерийский снаряд идентифицировали в великолукской деревне Кислово
25.08.2025, 11:050 В Псковской области стартует поквартирное информирование избирателей о выборах 25.08.2025, 11:010 Правительство выделит 2,5 миллиарда рублей на образовательные кредиты 25.08.2025, 10:540 Три человека пострадали при пожаре в псковском СНТ «Торошинка» 25.08.2025, 10:420 Благодаря псковскому УФСБ четверо россиян осуждены за организацию канала нелегальной миграции из Украины в РФ
25.08.2025, 10:310 Стало известно, что отпугивает зумеров в работе 25.08.2025, 10:210 ПЛН-25. Вызовы для лидера 25.08.2025, 10:210 Бронирования туров по РФ на Новый год начались в этом году за полгода 25.08.2025, 10:120 Мужчина погиб при пожаре на улице Киселева в Пскове
25.08.2025, 10:100 В Красногородском округе пропала 18-летняя девушка в темно-синем платье 25.08.2025, 10:050 «Беседка»: Как не попасть в беду на водоеме? 25.08.2025, 10:010 Минтруда РФ предлагает расширить список профессий для альтернативной гражданской службы 25.08.2025, 09:500 В связи с мощным потоком посетителей в Пушкинском заповеднике в дни золотой осени «отменят понедельники»
25.08.2025, 09:410 52% псковичей поддерживают идею введения 4-дневной рабочей недели – опрос 25.08.2025, 09:330 Россиян предупредили об изменениях в правилах оплаты труда 25.08.2025, 09:150 В Роспотребнадзор за лето поступило 14 жалоб на туроператоров 25.08.2025, 09:000 Без бумаг: выгодные условия кредитования бизнеса в ПСБ
25.08.2025, 08:400 Эксперты спрогнозировали дефляцию в России до конца сентября 25.08.2025, 08:200 Псковская область поднялась на 60 место в рейтинге регионов по доле расходов населения на ЖКУ 25.08.2025, 08:000 Преимущества занятий спортом с тренером назвал Георгий Пономарев 25.08.2025, 07:300 В Госдуму внесут проект о ежегодной выплате семьям с детьми к 1 сентября
25.08.2025, 07:000 Россияне смогут добровольно ограничивать доступ к опасному контенту 24.08.2025, 22:000 Оксана Федорова поделилась впечатлениями от выступления на Вечере вокальной музыки в Пскове 24.08.2025, 21:400 IV Фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» назначен на декабрь 24.08.2025, 21:200 Скончался режиссер фильмов «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов» Валерий Усков
24.08.2025, 21:000 Пять лет со дня основания отмечает Великолукский «Луки Парк» 24.08.2025, 20:400 В МЧС Псковской области напомнили о мерах пожарной безопасности в бане 24.08.2025, 20:200 Единые транспортные льготы предложили ввести для всех пенсионеров 24.08.2025, 20:000 Небольшое потепление прогнозируют в конце предстоящей недели на Северо-Западе России
24.08.2025, 19:400 Выпуск программы «100 мест, где поесть» из Пскова вышел в эфир 23 августа 24.08.2025, 19:200 На четырёх участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 25 августа 24.08.2025, 19:000 Псковская спортсменка окунулась в ледяные воды Приэльбрусья 24.08.2025, 18:400 Руководитель Псковского совета молодых литераторов покидает свой пост
24.08.2025, 18:200 Автомобиль врезался в забор на Вокзальной улице в Пскове 24.08.2025, 18:000 Свыше 15 тысяч человек посетили фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» в Пскове 24.08.2025, 17:400 До +18 градусов и грозы прогнозируют в Псковской области 25 августа 24.08.2025, 17:200 Мягкую игрушку украли с могилы младенца в Пскове
24.08.2025, 17:000 Гонки внедорожников «Ралли Offroad» прошли в Новоржеве 24.08.2025, 16:400 В Псково-Печерском монастыре началась подготовка к престольному празднику 24.08.2025, 16:200 Четыре самовольно размещённые вывески выявили в Пскове 24.08.2025, 16:000 Облачное цунами наблюдали над Псковским озером
24.08.2025, 15:400 День рождения чипсов отмечается 24 августа 24.08.2025, 15:200 Более 150 детей погибли в России на пожарах с начала 2025 года 24.08.2025, 15:000 Сотруднику МЧС по Псковской области вручили медаль «За спасение на пожаре» 24.08.2025, 14:400 Пропавшего великолучанина нашли на заправке
24.08.2025, 14:200 Сборная Псковской области представила регион на «Архипелаге 2025» 24.08.2025, 14:000 Россия возобновила импорт арбузов из Грузии впервые за два года 24.08.2025, 13:400 Выставка книг для родителей и педагогов открылась в Пскове 24.08.2025, 13:200 Объекты Псковского музея закроют на санитарные дни
24.08.2025, 13:000 Минпросвещения определило перечень обязательных школьных предметов 24.08.2025, 12:400 На острове Залита почтили память протоиерея Николая Гурьянова 24.08.2025, 12:200 Без перерыва можно читать не более 20 минут - офтальмолог 24.08.2025, 12:000 Грозы прогнозируются в Псковской области днём 24 августа
24.08.2025, 11:400 Псков стал победителем Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды 24.08.2025, 11:201 Аэропорт Пскова открыли на взлет и посадку 24.08.2025, 11:000 Появилась новая схема мошенничества с удалённым доступом, рассказал юрист 24.08.2025, 10:400 Трёхдневная рабочая неделя ждёт россиян осенью
24.08.2025, 10:290 Неповторимый, процветающий, семейный: Великие Луки отметили 859-летие 24.08.2025, 10:200 Россиянам рассказали, как докупить стаж для выхода на страховую пенсию 24.08.2025, 10:020 Рейс из Москвы в Псков перенесли ещё на полчаса 24.08.2025, 09:400 На два часа задержали рейс самолёта из Москвы в Псков
24.08.2025, 09:206 Пролёт нескольких БПЛА зафиксировали в Псковской области в ночь на 24 августа 24.08.2025, 09:000 В Госдуме предложили снизить цены на общежития для студентов 24.08.2025, 01:120 Анита Цой выступила на псковском фестивале 23.08.2025, 22:000 В честь Дня города Великие Луки прошёл спортивный фестиваль
23.08.2025, 21:400 Великолучанина лишили свободы за сбыт наркотиков 23.08.2025, 21:200 Дедовический суд оштрафовал уроженца Узбекистана за нацистскую символику 23.08.2025, 21:150 День города в Великих Луках завершился ночным свечением аэростатов. ФОТО 23.08.2025, 21:100 Театр огня стал дополнением к заключению исторического праздника «Воевода Шуйский»
23.08.2025, 21:060 Исторический праздник «Воевода Шуйский»-2025. ФОТОРЕПОРТАЖ 23.08.2025, 21:002 Жители Псковской области организовали незаконный въезд украинцев в Россию 23.08.2025, 20:400 Группа «Вольный ветер» выступила на закрытии исторического праздника «Воевода Шуйский» 23.08.2025, 20:200 Член местного отделения РВИО в городе Великие Луки награжден памятной медалью
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru