Туризм

Бронирования туров по РФ на Новый год начались в этом году за полгода

Российские туристы в этом году стали раньше бронировать новогодние туры по стране, глубина бронирования выросла практически до полугода, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

«У нас глубина продаж новогодних туров выросла практически до полугода. При этом средняя продолжительность отдыха уменьшилась на одну ночь - до 4 ночей. Востребованы экскурсионные направления - Карелия, Великий Устюг, Кавказ, Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Байкал и Алтай», - сказали в группе компаний «Слетать.ру».

У туроператора «Мультитур» по объемам продаж на Новый год сейчас лидируют Сочи, Анапа, Абхазия, а среди экскурсионных направлений популярен Великий Устюг, рассказала директор по продажам компании Евгения Кизей.

«У нас уже активно бронируются экскурсионные железнодорожные туры на 3 дня с размещением в поезде «Зимний экспресс», они пользуются популярностью у родителей с детьми благодаря интересной программе в Устюге и анимации в поезде», - пояснила эксперт.

Коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах сообщила, что многие российские отели открыли продажи новогодних каникул, но ряд объектов пока цены не выставили.

«Кроме того, еще не все отели, открывшие бронирования на праздники, определились с банкетами и развлекательными программами. Они планируют допродавать услуги позже, когда будет более понятна ожидаемая загрузка», - отметила она.

По словам эксперта, сейчас активнее всего на зимние каникулы бронируются санатории Кавказских Минеральных Вод. На них у туроператора приходится 38% от всего объема бронирований туров на праздники, хотя на данный момент в продажу выставлено только около 25% объектов. Доля Краснодарского края в новогодних бронированиях «Алеана» составляет сейчас чуть более 15%, здесь наиболее популярна Красная Поляна.

Одновременно началось бронирование горнолыжных курортов Архыза, Домбая, Приэльбрусья, Шерегеша, хотя цены на зимние праздники здесь значительно выше, чем в межсезонье. Есть интерес к отелям Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Калининграда. Экскурсионные программы в Великий Устюг, на Байкал, по Золотому кольцу также в топе спроса.

Туроператоры отмечают и хороший спрос на Белоруссию, где востребованы санатории, городские отели и экскурсионные программы, пишет «Интерфакс».