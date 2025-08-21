Туризм

Тревел-блогеры посетили завод «Титан-Полимер»

Блогеры из России, Индии, Индонезии и Канады познакомились с производством БОПЭТ пленок на заводе «Титан-Полимер». Визит прошел в рамках трехдневной программы по продвижению Псковской области как региона с развитой промышленной, социальной и туристической инфраструктурой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода.

В экскурсии также приняли участие депутат Государственной Думы РФ Мария Бутина и Министр труда и занятости Псковской области Алена Трунова.

Начальник производства БОПЭТ Андрей Пирожков рассказал о ключевых этапах высокотехнологичного процесса – от подачи расплава сырья на производственную линию до упаковки готовой продукции. Гости также увидели операторные, лаборатории завода и участок металлизации.

Блог-тур организован АНО «Центр содействия переселению «Соотечественник» и Министерством труда и занятости Псковской области. В рамках визита участники также посетят фермерские хозяйства и промышленные предприятия, встретятся с губернатором Михаилом Ведерниковым и познакомятся с историческими и туристическими достопримечательностями региона.

«Для нас крайне важно привлекать на предприятие профессиональные трудовые ресурсы – как местных специалистов, так и соотечественников, переезжающих из-за рубежа. Они приносят ценный опыт, высокие компетенции и международные связи, которые помогают развивать производство. Визит блогеров позволит широкой аудитории увидеть условия работы и жизни в регионе и, уверены, станет дополнительным стимулом для привлечения квалифицированных сотрудников. Кроме того, мы активно наращиваем международные поставки нашей продукции и видим в таких визитах важный инструмент: информация о предприятии поможет выйти нам на новые рынки», - отметил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Борис Табаев.