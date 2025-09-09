Туризм

Спрос на отдых в новогодние праздники вырос в два раза

Число заявок на отдых в период новогодних праздников выросло в два раза по сравнению с 2024 годом, сообщили в нескольких сервисах по бронированию авиабилетов и жилья.

Так, по данным «Слетать.ру», уровень спроса на отдых с заездом с 31 декабря по 10 января 2026 года практически в два раза превышает аналогичные показатели 2024 года.

Вырос объем заявок на путешествия в Таиланд и на Мальдивы, поднялся спрос на туры во Вьетнам, Египет и ОАЭ, отметили там. Также, по данным сервиса, возросла популярность Армении, Индии, Катара, Малайзии, Маврикия и Филиппин.

При этом, по данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, интерес к поездкам в Азербайджан и Францию снизился по сравнению с 2024 года.

В топ направлений в рамках внутреннего туризма, по данным сервисов по бронированию авиабилетов и жилья, вошли Карелия, Северный Кавказ, Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Байкал, Алтай, Краснодарский край и Великий Устюг, пишут «Известия».

«Наибольшую динамику показывают направления, предлагающие уникальный культурный опыт и этническую аутентичность», — подчеркнули аналитики туристического маркетплейса YouTravel.me.

В сервисе путешествий «Туту» отметили, что в 2025 году туристы стали бронировать поездки на новогодние праздники уже в мае-июне, тогда как в прошлом году — в сентябре.