Открытие ресторана GURAVI
Парижский вечер в ресторане «Гельдт»
вкусно и полезно плавленый сыр
Господин Рейтингомер
развивающие секции для детей
Псков летние террасы
ПЛН 25 лет
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Педагог стала фермером
МАФы Пскова и Великих Лук
о работе профсоюзных здравниц
 
 
 
Туризм

Спрос на отдых в новогодние праздники вырос в два раза

12.09.2025 09:15|ПсковКомментариев: 0

Число заявок на отдых в период новогодних праздников выросло в два раза по сравнению с 2024 годом, сообщили в нескольких сервисах по бронированию авиабилетов и жилья.

Так, по данным «Слетать.ру», уровень спроса на отдых с заездом с 31 декабря по 10 января 2026 года практически в два раза превышает аналогичные показатели 2024 года.

Вырос объем заявок на путешествия в Таиланд и на Мальдивы, поднялся спрос на туры во Вьетнам, Египет и ОАЭ, отметили там. Также, по данным сервиса, возросла популярность Армении, Индии, Катара, Малайзии, Маврикия и Филиппин.

При этом, по данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, интерес к поездкам в Азербайджан и Францию снизился по сравнению с 2024 года.

В топ направлений в рамках внутреннего туризма, по данным сервисов по бронированию авиабилетов и жилья, вошли Карелия, Северный Кавказ, Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Байкал, Алтай, Краснодарский край и Великий Устюг, пишут «Известия».

«Наибольшую динамику показывают направления, предлагающие уникальный культурный опыт и этническую аутентичность», — подчеркнули аналитики туристического маркетплейса YouTravel.me.

В сервисе путешествий «Туту» отметили, что в 2025 году туристы стали бронировать поездки на новогодние праздники уже в мае-июне, тогда как в прошлом году — в сентябре.

Источник: Псковская Лента Новостей
