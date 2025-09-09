Туризм

Ларису Семашко назначили руководителем санатория «Голубые озера»

Профсоюзный санаторий «Голубые озера» в Невельском районе возглавит Лариса Семашко, сообщил глава района Олег Майоров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Олег Майоров / Telegram-канал

«На личной рабочей встрече выразил искреннюю благодарность предыдущему руководителю Коратаеву Григорию Сергеевичу за совместную работу. Пожелал ему дальнейших профессиональных успехов и реализации новых проектов», - отметил Олег Майоров.

Глава района подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшее совершенствование условий оздоровления, а также улучшение организационно-хозяйственной деятельности санатория. В заключение он пожелал Ларисе Семашко успехов в работе и эффективного руководства учреждением.

Напомним, ранее бывшего руководителя Григория Коратаева назначили директором профсоюзного санатория «Хилово».